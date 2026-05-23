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「五桐號」，推出期間限定的「泰式奶茶霜淇淋」，霜料使用泰國正統茶葉，融合濃郁茶香與香甜煉乳奶水調製，還原泰國街頭最正宗的風味。



同時間門市還有「杜老爺紅豆牛奶QQ雪糕」買1送1（原價35元、特價18元）；「蜜桃山茶花 金萱奶蓋雪糕」買1送1（原價49元、特價25元）。



▲全家5日5好康，指定雪糕買一送一。（圖／全家提供、記者整理）



▲全家自5月29日起至6月2日限定，門市哈根達斯129元系列買4送4。（圖／全家提供） 7-11霜淇淋最低0元吃！雪糕買2送2



7-11門市即起至5月26日前，杜老爺曠派玫瑰鹽焦糖巧克力增量／草莓大雪糕第二件10元；日本NIJIYA海鹽太妃糖雪派買2送2。



7-11霜淇淋即起至5月26日前推限定區域優惠，活動期間只要在淡水、三芝、八里、蘆洲、新莊、泰山、樹林、板橋、中和、土城、三峽、鶯歌、三重、五股門市購買霜淇淋，不限支付方式、不限口味，即可享有7-11霜淇淋第二支半價優惠。



▲7-11即起指定雪糕第二件10元；日本NIJIYA海鹽太妃糖雪派買2送2。（圖／7-11提供、記者整理） 不等優惠，建議到門市消費時，不用先主動出示優惠券，只要購買任兩件冰品，店員會主動啟動結帳機台抽獎畫面，最後比較用手機或是現場優惠券比較划算再結帳，等於多一次抽獎機會，夏季愛吃冰的民眾可千萬別錯過。



▲7-11推出冰品抽抽樂優惠，最大獎有機會抽到最低任2支0元起。（圖／7-11提供）

今（23）日中央氣象署已發布高溫特報，局部地區高溫上看38度，熱到融化要來杯冰品消暑，全家即起門市有霜淇淋第二支6元，兩支共55元，下周五（29日）起還有哈根達斯雪糕買4送4，單支原價129元、平均一支只要65元；7-11即起門市有指定冰品優惠，日本NIJIYA海鹽太妃糖雪派買2送2、杜老爺曠派 玫瑰鹽焦糖巧克力／草莓大雪糕都有第二件10元。全家自本週五（22日）起至5月26日限定，門市購買霜淇淋不限口味，加6元多吃一支，兩支霜淇淋只要55元。霜淇淋5月口味聯名手搖品牌