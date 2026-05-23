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馬來西亞檳城陸路交通局（JPJ）日前採取鐵腕行動。檳城陸路交通局長Zulkifly Ismail於22日表示，今年因車主未更新路稅（類似台灣牌照稅），警方已扣押了51輛名貴豪車，其中包括保時捷（Porsche）、捷豹（Jaguar）以及福特野馬（Ford Mustang）等車款，總價值高達1400萬馬來西亞令吉（約合新台幣1億1102萬元）。馬來西亞媒體《星報》（The Star）報導，Zulkifly指出，這些遭扣押的車輛多數屬於在地貴賓（VIP），包括商人，以及擁有「拿督（Datuk）」和「拿督斯里（Datuk Seri）」等顯赫頭銜的高階政商名流。這項名為「豪車行動（Ops Luxury）」的執法任務在檳城全州境內展開。Zulkifly表示，這些豪車因未繳納路稅，導致馬來西亞政府損失了約17.5萬令吉（約合新台幣139萬元）的財政收入。「這些被扣押的車輛被發現是在沒有有效機動車輛執照（LKM）的情況下在路上行駛。」Zulkifly透露，其中一輛BMW汽車自2020年起就沒有更新路稅，而另一輛捷豹（Jaguar）的路稅則在2021年就已過期。Zulkifly說，該名BMW車主雖然早已被列入黑名單，卻仍鑽漏洞繼續在未更新路稅的情況下用車。根據馬來西亞幾家汽車及保險網站的調查顯示，排氣量超過3000cc的高性能車款，車主每年需繳交的路稅，從3.0升車型的每年約2100令吉（約合新台幣1.6萬元），到5.0升車型的每年約10,900令吉（約合新台幣8.6萬元）不等。此外，這類車款的年保費可能落在每年8000至20,000多令吉（約合新台幣6.3萬至15.8萬元）不等，具體取決於車輛價值、無索賠折扣（NCD）及承保範圍。Zulkifly說明，在今年被扣押的車輛中，以一輛福特野馬（Ford Mustang）的路稅金額最高，每年需繳納10,900令吉。這輛野馬的路稅在2022年就已經過期，等於累積了將近4年未繳。許多車主在無有效執照的情況下，仍公然在公共道路上開著這些豪車多年。Zulkifly透露，車主最常見的藉口通常是「忘記更新」或是聲稱「這些車很少開」，但官方強調：「這些說詞無法被接受，因為只要車輛開上路，就必須擁有有效的路稅。」今年的這波取締行動共開出了137張涉及各種違規的通知並採取相應行動。Zulkifly補充，檳城的「豪車行動」是自去年6月開始實施，在2025年6月1日至12月31日期間，陸路交通局共扣押了73輛豪車，當時涉及未繳路稅的流失稅收約為88,000令吉（約合新台幣70萬元）。