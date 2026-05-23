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韓劇男神池昌旭近期出演了韓國Skt通訊的廣告，其中他一改過往帥氣形象，直接變身超人眼睛發射雷射光，還披著斗篷機場奔跑大叫，全程超迷因畫面讓許多網友看傻，搞笑發問：「他是缺錢走投無路嗎？」讓他本人無奈搞笑回應：「不是生活困難啦！」池昌旭在廣告中先是出現在機場中，周圍的人看到他還驚訝地說：「那是池昌旭！是本人！」沒想到下一秒他直接把手機當成變身工具，大喊：「發射！」接著雙眼發射雷射光往前衝，還踩著行李箱大叫滑行，然後就變成了斗篷超人，超莫名其妙畫面讓許多觀眾全看傻。因為廣告實在太荒謬，讓不少網友開玩笑猜池昌旭「缺錢才接這種廣告」，甚至掀起一波討論潮，對此池昌旭也親自現身幽默回應：「不是生活困難啦！」直接否認網友猜測，表示自己清楚知道劇本才開拍的。更搞笑的是，這件事情居然還有案外案，那就是韓國外交部官方帳號也加入互動，搞笑寫下：「在機場變身時，為了安全起見變身口號可以少一半嗎？」意外讓廣告熱度再度升溫，成為韓網熱議話題。