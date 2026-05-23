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新加坡媒體《8視界》報導，Grab於22日宣布，為了繼續協助緩解司機的營運成本壓力，將把現行的燃油附加費和GrabCab里程收費調整措施延長兩個月，直至7月31日。根據Grab公告內容，除了標準多元計程車和按表計費的計程車車程之外，乘客在平台上預訂的其他服務，燃油附加費將維持在0.90新幣（約新台幣1.7元）。這筆費用也將持續列明在給乘客的電子收據中。至於按計程表收費的車程，前10公里內每行駛400公尺、10公里後每行駛350公尺，或者是每45秒的等候時間，其里程收費也將維持在0.27新幣（約新台幣6.5元）。Grab強調，無論是燃油附加費還是GrabCab調整的收費，獲取的金額將全數歸司機所有，平台官方不會從中收取任何佣金。Grab新加坡運輸和國家營運高級總監黃瑞豪（Alvin Wee）表示，公司充分意識到油價上漲為司機帶來的壓力，「我們維持這些調整，以確保駕駛仍然是一種可行的謀生方式，同時保持市場的可持續發展。」報導引述新加坡「全國計程車司機協會」執行秘書張小彬，他稱油價的波動帶來了極大的不確定性，「我們將密切關注司機面臨的高油價問題，並與Grab緊密合作，以確保司機的利益得到保障。」文中指出，Grab是從4月7日起，將每趟行程的燃油附加費從0.50元（約新台幣12.1元）調高至0.90元（約新台幣21.7元）；而GrabCab則是從3月31日起，將里程收費從0.26元（約新台幣6.3元）上調至0.27元（約新台幣6.5元）。