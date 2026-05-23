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動畫電影《Kpop 獵魔女團》上映以來叫好叫座，原聲帶更是一舉奪下葛萊美獎「最佳影視媒體作品歌曲」等大獎，然而片中爆紅的主打歌《Golden》，在發行後就陷入抄襲爭議。有不少網友質疑，這首歌曲和韓國女團IVE的熱門神曲《I AM》在旋律與編曲上有著極高相似度。時隔將近一年，成員張員瑛日前接受訪問時，首度親針對爭議大方回應，坦言：「第一次聽到時就覺得很像」，讓抄襲話題再度登上檯面。張員瑛在近日的訪問中提到自己確實看過《Kpop獵魔女團》電影。對於外界都在討論兩首歌非常相似一事，張員瑛首度吐露真實心聲，坦承第一次聽到《Golden》的時候，內心就立刻聯想到了IVE的歌《I AM》，私底下確實覺得兩者聽起來有些相像。張員瑛表示，起初以為只是個人的想法或錯覺，所以從未對外公開提過，直到後來發現周遭的親友和工作人員也都不斷主動提起這件事情，才驚覺原來有這麼多人都和自己抱持著完全相同的感受，發言從容又不失禮貌。不少IVE的粉絲憤怒直言，無法接受一首明目張膽挪用K-Pop元素的電影歌曲，竟然能拿下奧斯卡與葛萊美等國際大獎。甚至還有人指出，認為《I AM》更好聽、在旋律流暢度上都明顯超越電影插曲《Golden》。