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▲周湯豪（如圖）日前才入圍本屆金曲獎「最佳男歌手」，今晚他將在hito流行音樂獎擔任開場演出。（圖／men’s uno提供提供）

▲男團Ozone（如圖）全員退伍，回歸舞台獻給hito流行音樂獎，昨日團員們現身小巨蛋彩排。（圖／記者邱曾其攝影）

夏浦洋、陳峻廷）、icyball冰球樂團、J.Sheon、M iss Ko 葛仲珊、Ozone、Tizzy Bac、白安、宇宙人、告五人、玖壹壹、周湯豪 NICKTHEREAL、洪佩瑜、派偉俊 Patrick Brasca、馬念先、張震嶽 Ayal Komod、達嗨 Tahai、鄭沐晴、鄭容和、蘇慧倫。（按姓名筆劃排序）



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2026 hito流行音樂獎頒獎典禮今晚（23日）在台北小巨蛋登場，今年表演陣容華麗，由周湯豪擔任開場嘉賓、嘻哈天團玖壹壹壓軸演出，另外韓國樂團CNBLUE主唱鄭容和、告五人、張震嶽、Miss Ko葛仲珊等眾多人氣歌手將接力帶來精彩表演；馬念先、樂團宇宙人及icyball冰球樂團還首度於台北小巨蛋驚喜合體，典禮亮點不斷，引來粉絲期待！韓國樂團CNBLUE主唱鄭容和擔任hito流行音樂獎表演嘉賓，這不僅是他首度登上台灣大型頒獎典禮舞台，正好是個人SOLO出道11週年的重要時刻，消息一出立刻引發討論。此次受邀出席，鄭容和表示能參加如此具有指標性的hito流行音樂獎，由衷感到榮幸，「台北對我而言一直是一個充滿溫暖能量的地方，這次邀約對我來說意義格外重大。」另外，鄭容和坦言雖然曾在台北舉辦過多次個人演唱會與演出，但這是第一次正式參加當地音樂頒獎典禮盛事，心情激動且有些緊張，期待能與很多優秀歌手們交流，親自感受典禮現場火熱氣氛，並預告挑選了最能展現個人音樂色彩的歌曲來打造這次演出。嘻哈天團玖壹壹將擔任壓軸演出，三位團員健志、春風、洋蔥各自推出單曲，分別在5、6、7月接力釋出，日前洋蔥預吿將會在hito流行音樂獎上首唱新歌。除了新歌外，玖壹壹屆時也會帶來經典歌曲，鬆口為了這次演出還特地將歌曲升級，請大家當天一定要待到最後的重頭戲，誓言嗨翻小巨蛋。第37屆金曲獎日前公布入圍名單，準歌王周湯豪、張震嶽今晚將接力登台演出。周湯豪去年推出全搖滾概念專輯《LOVE RAGE HOPE》，不僅入圍金曲獎，還一舉入圍2026 hito流行音樂獎「hito最受歡迎男歌手」、「2025 hito年度十大華語歌曲」，再次證明他在流行樂壇不可動搖的指標地位。周湯豪今晚擔任開場，他事前吐露心情說：「hito流行音樂獎好久不見！很開心再次回到熟悉的台北小巨蛋，我會努力給大家我的全部，為頒獎典禮帶來最嗨的開場演岀！」此外同樣入圍本屆金曲獎的icyball冰球樂團、葛仲珊、Tizzy Bac、告五人、洪佩瑜等歌手也都會帶來演出，「含金量」超高！男團Ozone成員陸續入伍，暌違四個月後全員退伍合體，宣告重返舞台，6人滿血回歸的第一個舞台，就獻給2026 hito流行音樂獎。昨日彩排時狀態極佳，並搶先曝光今晚演出曲目之一、出道三周年的歌曲〈沒去過的地方Never Been〉，而受訪時Ozone透露今晚除了會有6人回歸秀，還會有個人秀，請粉絲們儘請期待。往年hito流行音樂獎的「絕對音樂」特別表演都是典禮最高潮、最具話題性。今年找來馬念先與樂團宇宙人、icyball冰球樂團驚喜合體，聯手打造一場橫跨世代的「都會雅痞、微醺律動」之夜。三組歌手首度合作，宇宙人表示：「一直以來都很欣賞馬念先和icyball冰球樂團的音樂，第一次以這樣的組合同台演出，光是排歌單就讓我們自己很期待了！」icyball冰球樂團幽默表示：「我很抱歉，是可以這麼幸福的嗎？」馬念先則笑說：「我負責帥就可以了吧？剩下的就交給年輕人去衝！」典禮時間：5月23日（六）18:00典禮地點：台北小巨蛋出席歌手：ARKis、F.F.O、FEniX（