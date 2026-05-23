前總統馬英九健康爭議演變成家族法庭攻防！大姊馬以南向台北法院聲請「輔助宣告」，經查，台北地院已於本周收案。失智家人被聲請「輔助宣告」會如何？律師蘇家宏解析法律影響，強調判定關鍵在於法官與醫師，而非家人片面之詞。

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡 重點性保護：什麼是「輔助宣告」？
蘇家宏律師指出，當家屬擔心長輩判斷力退化、積蓄恐遭誘騙時，法律提供兩階段保護，而目前馬家涉及的是較輕微的「輔助宣告」：

  • 全面性保護（監護宣告）： 長輩心智已完全無法表達（如重度失智）。法律地位如同「3歲小孩」，需由監護人全權代理所有事務。
  • 重點性保護（輔助宣告）： 長輩判斷能力稍微退化，但日常生活能自理。這就像「過馬路幫忙看紅綠燈」，長輩依然能買菜、逛街，日常生活不變；但遇到賣房、借錢、作保、分割遺產等重大財產關卡，才需要「輔助人」點頭同意。


🟡 法官如何判斷？馬英九「寫字影片」是關鍵反證
外界關注，若大姊與多位家人主張馬英九失智，法官就會裁准嗎？蘇家宏律師強調：「當然不會！」

  • 嚴謹程序： 法院不會只聽片面之詞。程序上會有專業醫師鑑定，且法官會親自詢問當事人。
  • 案例分享： 蘇律師曾處理過多位家人聲稱長輩瘋了，但長輩在法官面前「對答如流」，最後法院駁回聲請
  • 反擊關鍵： 馬前總統近日釋出邏輯清晰、手稿整齊的影片，在法律實務上是證明「具備行為能力」的強大證據。只要能對答如流、邏輯無礙，法院極難裁定限制其權利。


🟡 預防勝於互撕：法律人的兩招建議
蘇家宏律師感嘆，這類情節每天都在台灣家庭上演。為了守護尊嚴與積蓄，建議意識清楚時可運用兩大法律工具：

  • 意定監護： 在健康時與信任的人簽約公證，指定未來失能時的監護人，避免家人為「誰來管錢」撕裂感情。
  • 安養信託： 將房產或重要現金信託，確保「房產不能任意變賣」且「每月定額支付生活費」。這能防範自己被騙，也能防止財產被身旁家人輕易拿走。
最後，蘇家宏律師提醒：「在愛與尊嚴之間，運用法律，是保護家人最好的準備。」


相關新聞

馬英九失智了嗎？蘇一峰看影片揭真相：這「核心關鍵」區別老與病

馬英九認怕老婆！揭1原因超甘願　告白周美青：下輩子換我嫁給妳

有真相！馬英九年輕像彭于晏帥炸、書法超好　參選全勝成不敗戰神

馬英九忘記很多事？醫揭失智症3大徵兆：新事物記不住、性格大變

徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...