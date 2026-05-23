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▲布蘭妮的媽媽琳恩（如圖），曾在自己的回憶錄專書中提過，因為天雨急著開車送兄弟進醫院，行經彎道時撞到一個騎腳踏車的12歲男孩，對方因而喪生。（圖／美聯社／達志影像）

▲布蘭妮的情緒常常不穩定，外界都不知道她何時能真的清醒。（圖／翻攝自 IG @britneyspears）

布蘭妮的失控事蹟再添新的一筆！她在3月時酒駕被捕，近日警方公布畫面，只見警方告知她若在酒醉駕駛情況下肇事、致人於死，可能會被以謀殺罪名起訴。沒想到她竟然回答：「是的，我知道，我媽媽就曾經意外殺死一個騎腳踏車的人，我從來沒有這樣過。」媽媽人生中的大污點，就這樣又被她攤開，她還抱怨為什麼媽媽犯那麼多錯都能逃過、不會有事，毫不在意會為媽媽帶來什麼後果。雖然已經是兩個成年兒子的媽，布蘭妮的行為舉動，常常還像個任性的小女孩，就像酒駕被逮補，不是趕快面對自己的錯誤、配合警方調查，竟然還拿媽媽曾致12歲男孩人於死的案例來反駁，甚至一副「為什麼抓我，我又沒有比較惡劣」的態度，完全沒要替媽媽保留顏面。其實她早把爸媽、妹妹當成仇人看待，難怪會有這些舉動。外界看到布蘭妮稱「媽媽殺過人」都大吃一驚，不過布蘭妮的媽媽琳恩，曾經在自己的回憶錄專書中提過這件事，表示當年忙著送自己的兄弟上醫院，在天雨路滑過彎道的情況下，隱約瞥見有兩個騎著腳踏車的男孩，她根本無法也不想停下車，其中一個男孩僥倖閃過，另一個叫安東尼的男生就這樣被撞到，因此失去寶貴生命，但琳恩從未曾被起訴。在對警方的答話中，布蘭妮還嗆道：「為什麼她怎樣都沒事？他們為什麼不逮捕她？我媽媽怎麼能逃過一切？」接著她再度語出驚人，稱琳恩也想殺了她。事實上，琳恩不過是在布蘭妮被法庭判定無法自己管控生活，交由爸爸傑米來管理她的財產、收入和人生，在那段期間沒有支持她反抗、跟傑米站在同一陣線，就被她認為是大仇人，想要害死她。在被監管了13年後，布蘭妮於2021年重獲自由，卻沒有跟家人和解，反而鬧得更僵，把爸媽跟妹妹都當成敵人，時不時就放話要讓那些欺負她的人有報應，家人們試圖跟她修補關係，她都無動於衷。近來一度傳她與家人的衝突有緩和跡象，媽媽慢慢與她再度取得聯繫，可是從她酒駕被捕時關於媽媽的那些言論，母女之間想真的和好只怕還早得很。