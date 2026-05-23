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台灣中油公司今（23）日宣布，自5月25日凌晨零時起至5月31日晚上12時止，汽、柴油價格維持不調整，分別為92無鉛汽油每公升32.4元、95無鉛汽油每公升33.9元、98無鉛汽油每公升35.9元、超級柴油每公升31元。中東情勢膠著，國際油價上漲。考量亞鄰國家補貼，為照顧國內民生與平穩物價，5月25日至5月31日中油持續吸收，汽、柴油合計各吸收3.6元及5.4元，吸收幅度較上週增加。中油指出，自2月28日美伊戰爭爆發起，迄5月24日止，依據浮動油價機制（亞鄰最低價）與配合政策啟動美伊戰爭專案平穩機制，台灣中油預估汽、柴油合計吸收金額約156.7億元。盼在兼顧市場機制下，降低對民眾日常生活與產業營運的影響，並持續維持國內物價穩定。中油說明，實際零售價格以各營業點公告為準。