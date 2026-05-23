不少人為了方便，習慣使用「Google帳號快速登入」註冊網站與App，不過此舉其實隱藏資安風險。根據科技媒體《Android Authority》調查，超過8成使用者會使用Google登入，一旦帳號遭駭、被停權或失去存取權，所有綁定服務都可能同步失效，甚至出現帳號「全滅」危機。專家建議，像社群平台、手機門號、ChatGPT、Claude等重要服務，最好建立獨立帳號與密碼，避免風險集中。
81%人會用「Google帳號登入」！變現代人普遍習慣
根據《Android Authority》報導，現代許多網站與App都提供「使用Google帳號登入（Sign in with Google）」功能，讓使用者不需要重新建立帳號、設定密碼，也能快速完成註冊流程，因此受到不少人依賴。
報導中公布一項超過萬人參與的調查結果顯示，有42%的使用者只要看到「使用Google帳號登入」就會直接使用，另外也有39%的人表示自己偶爾也會使用，可見這種習慣相當普遍。
「Google帳號登入」藏暗黑陷阱！專家示警：萬一出事恐全滅
不過，專家提醒，若將大量服務全都綁定同一個Google帳號，風險其實非常集中。一旦因忘記密碼、誤點釣魚網站，或遭駭客攻擊而失去Google帳號存取權，不只通訊錄、照片等Google帳戶內的重要資料可能消失，所有透過Google登入綁定的平台與服務，也可能同步無法使用。
包括社群帳號、居家保全系統、手機門號，以及ChatGPT、Claude等與工作或日常高度相關的重要服務，都不建議只依賴Google快速登入，最好另外建立獨立帳號與密碼，避免風險過度集中。
因習慣綁定「Google帳號登入」而受害的類似案例，其實比外界想像中更多，不少網友曾分享，Google帳號遭駭或被停權後，所有綁定服務幾乎在短時間內全部失效，造成相當大的損失。
「Google帳號登入」怎麼移除？三步驟一次看
除了帳號連動問題，近年駭客手法也持續升級。專家指出，像是「中間人攻擊（AiTM）」等新型態攻擊，甚至可能繞過兩步驟驗證。駭客會利用偽造登入頁面攔截帳號資訊，即使沒有直接取得密碼，也可能長時間存取帳號內容。
此外，若大量服務都集中綁定Google帳號，個人的使用習慣與行為資料也可能被整合分析，逐漸形成完整的數位足跡與使用輪廓，因此專家呼籲，民眾在享受快速登入便利性的同時，也應提高資安警覺。
那麼該如何查看使用「Google帳號登入」的App呢？只要進入Google帳戶內，並點選「連結的應用程式」，就可以看到過去曾用「Google帳號登入」的App，想要刪除也可以點入各App後，點選「全部刪除」，即可移除所有連結，並停止與該App共用Google帳戶資料。
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根據《Android Authority》報導，現代許多網站與App都提供「使用Google帳號登入（Sign in with Google）」功能，讓使用者不需要重新建立帳號、設定密碼，也能快速完成註冊流程，因此受到不少人依賴。
報導中公布一項超過萬人參與的調查結果顯示，有42%的使用者只要看到「使用Google帳號登入」就會直接使用，另外也有39%的人表示自己偶爾也會使用，可見這種習慣相當普遍。
不過，專家提醒，若將大量服務全都綁定同一個Google帳號，風險其實非常集中。一旦因忘記密碼、誤點釣魚網站，或遭駭客攻擊而失去Google帳號存取權，不只通訊錄、照片等Google帳戶內的重要資料可能消失，所有透過Google登入綁定的平台與服務，也可能同步無法使用。
包括社群帳號、居家保全系統、手機門號，以及ChatGPT、Claude等與工作或日常高度相關的重要服務，都不建議只依賴Google快速登入，最好另外建立獨立帳號與密碼，避免風險過度集中。
因習慣綁定「Google帳號登入」而受害的類似案例，其實比外界想像中更多，不少網友曾分享，Google帳號遭駭或被停權後，所有綁定服務幾乎在短時間內全部失效，造成相當大的損失。
除了帳號連動問題，近年駭客手法也持續升級。專家指出，像是「中間人攻擊（AiTM）」等新型態攻擊，甚至可能繞過兩步驟驗證。駭客會利用偽造登入頁面攔截帳號資訊，即使沒有直接取得密碼，也可能長時間存取帳號內容。
此外，若大量服務都集中綁定Google帳號，個人的使用習慣與行為資料也可能被整合分析，逐漸形成完整的數位足跡與使用輪廓，因此專家呼籲，民眾在享受快速登入便利性的同時，也應提高資安警覺。
那麼該如何查看使用「Google帳號登入」的App呢？只要進入Google帳戶內，並點選「連結的應用程式」，就可以看到過去曾用「Google帳號登入」的App，想要刪除也可以點入各App後，點選「全部刪除」，即可移除所有連結，並停止與該App共用Google帳戶資料。