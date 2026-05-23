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▲Jisoo嫂子現在靠大量藥物來維持精神狀況。（圖／翻攝自IG）

韓國女團BLACKPINK成員Jisoo的親哥哥金政勳，日前不僅被爆出性侵女直播主未遂，他的第二任老婆A女還爆料自己長期遭到對方性侵、家暴，同時接連曬出許多傷勢照，掀起全網震驚，事件發生至今一個月，A女透過社群發文證實「兩人確定離婚」，還公開自己服用大量藥物的照片，表示自己壓力大到「快死掉了。」Jisoo親哥哥的第二任妻子A今（23）日凌晨在社群發文，透露自己和金政勳將於5月26日離婚，屆時將刪除這個曾爆料前夫黑料的帳號；接著她曬出自己服用藥物的照片，透露自己現在需要靠大量精神科藥物才能控制情緒，「如果是這種程度，感覺快死掉了。」讓許多網友相當擔心她的狀況。A女和金政勳於2025年結婚，成為了他的第二任妻子，沒想到這卻成為了地獄生活的開始，不僅不讓她聯繫外界，還長期對她家暴、性虐待等，就算多次逃跑還是被抓回深淵，讓她苦不堪言。事件曝光後，因為對方是Jisoo的親哥哥，使得Jisoo本人也受到巨大的抨擊，為此A女對外澄清：「妹妹本人並不知情，我結婚的時候也不知道他是名人的親哥哥，希望大家不要把炮火放在她身上。」而Jisoo本人也對外澄清，表示自己從小就離家，根本不知道親人的私生活，放話若是有人再對外造謠、把Jisoo跟哥哥的爭議扯在一起，一律走法律途徑。