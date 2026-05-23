台灣家樂福2023年由統一企業收購，並於去年底宣布終止法國品牌授權，預計7月11日後就不能繼續使用「家樂福」，但新名稱至今未公布，沒想到近期臉書粉專、分店的Google地標都偷偷換上新名字，就叫做「康達盛通」。對此家樂福官方否認，並說「此為公司名不是品牌名，尚未公布。」

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家樂福粉專、地標悄換上新名稱

台灣家樂福被統一企業收購後，於2025年底經董事會決議終止與法國家樂福的品牌授權，並啟動更名計畫，但新名稱至今仍保密到家，沒想到就有網友發現，家樂福粉專、分店的Google地標都已經偷偷換上新名字，就叫做「康達盛通」。

包括新店家樂福在Google Maps上的商家名稱，變成「康達盛通 新店店」，中和家樂福也改成「康達盛通 中和店」。多間家樂福FB粉專也改名，包括「康達盛通 中和店」、「康達盛通 新店店」、「康達盛通 經國店」、「康達盛通 中壢店」。

▲家樂福多間粉專、地標已經悄悄換上新名稱「康達盛通 」。（圖／翻攝自FB）
▲家樂福多間粉專、地標已經悄悄換上新名稱「康達盛通 」。（圖／翻攝自FB）
官方否認了！康達盛通為公司名、非品牌名

對此，家樂福官方否認並說明「此為公司名不是品牌名，尚未公布。」統一集團董事長羅智先20日也表示「因為受到境內法規、合約等因素，所以在6月30日之前，不能提到新名，而7月1日開始，門市不能再使用舊名。」

事實上，家樂福今年1月28日臨時股東會通過改名案，並於3月4日完成商工登記，公司已由「家福股份有限公司」更名為「康達盛通生活事業股份有限公司」。

根據商工登記資料，「康達盛通生活事業股份有限公司」旗下已有2家分公司使用「樂家康」名稱，其中「樂家康一號店分公司」為楊梅物流中心，「樂家康影響力概念分公司」則為2019年開設的概念店，主打小農產品與動物福利食品，如非籠飼雞蛋、透明鮮乳等。

▲家樂福自有品牌正在特價出清，門市甚至貼出公告，強調因公司更名過渡期，仍有部分商品以舊名稱顯示。（圖／家樂福Carrefour商品網友真心話臉書）
▲家樂福自有品牌正在特價出清，門市甚至貼出公告，強調因公司更名過渡期，仍有部分商品以舊名稱顯示。（圖／家樂福Carrefour商品網友真心話臉書）

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鍾怡婷編輯記者

新聞科系碩士畢業，踏入職場後即投入新聞媒體產業，目前是主跑超商、百貨與零售通路的消費線記者，長期專注於消費新聞領域，從第一手採訪、掌握通路端動態，到每日促銷資訊的分析與報導，致力挖掘最實用、即時的優惠...