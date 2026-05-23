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越南前女首富張美蘭涉入越南史上最大金融詐欺案後，其遭查扣資產持續被當局變賣，以償還受害者損失。最新拍賣中，兩個曾屬於她的Hermès柏金包（Birkin Bag）合共以逾53.5萬美元成交，再度引發外界關注這起震撼越南政商界的世紀貪腐案。根據越南官媒與法新社報導，其中一個鑲嵌白色寶石的白色柏金包，在胡志明市資產拍賣服務中心以116億越南盾成交，約合44萬美元；另一個30公分款式的柏金包則以25億越南盾售出，約9.4萬美元。兩件精品在短短30分鐘內即拍定新主人，總成交金額超過約為新台幣1743萬元。現年約70多歲的張美蘭，曾是越南房地產與金融界最具影響力人物之一。法院認定，她長期透過空殼公司秘密控制西貢商業銀行（SCB），並在十多年間非法取得貸款與挪用資金，涉案總額高達440億美元，其中約270億美元被認定為侵吞與挪用款項，案件爆發不僅震撼越南社會，也導致大批存戶與債券持有人蒙受損失。2024年，張美蘭因金融詐欺與貪腐罪名遭判死刑，後因越南調整部分罪行死刑制度，加上法院允許她透過歸還侵吞資產爭取減刑，目前改為面臨終身監禁。法院同時命令她向受害者賠償巨額損失。根據越南政府公布資料，迄今已有超過12兆越南盾賠償款項支付給債券持有人。值得注意的是，張美蘭在庭審期間曾試圖保留這兩個愛馬仕柏金包。她向法院表示，其中一個是在義大利購買，另一個則是馬來西亞商人贈送，希望能留給家人作為「紀念品」或傳給子孫。不過法院認定相關資產屬非法所得，因此駁回請求。除了名牌手袋外，越南當局目前也持續拍賣她的大量資產，包括豪宅、公司股權、土地以及豪華交通工具。據報，張美蘭名下曾遭查封超過1200項資產，其中包括一艘名為「西貢萬韻號」的豪華遊艇，以及Maybach、BMW與Lexus等豪華車輛，也將陸續公開拍賣。分析指出，越南政府近年持續加強反腐力度，而張美蘭案被視為越共中央總書記阮富仲「熔爐反腐」行動中的代表案件之一。由於涉案金額龐大、牽涉政商關係複雜，這起案件不僅重創越南金融體系，也對當地房地產與銀行業信心造成長期影響。