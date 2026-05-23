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過去友民眾黨的資深媒體人黃光芹昨日在直播節目開撕民眾黨主席黃國昌，不僅痛罵半小時，更爆料黃國昌曾和國民黨台中大老廖了以談，若藍委楊瓊瓔接棒江啟臣擔任立法院副院長，可將8席白委給廖使用。對此，黃國昌今（23）日表示，「那個事情的來龍去脈不是她說的那樣子，我跟廖了以沒有什麼直接接觸」，稱當時是說接下來接任副院長的人選可能有哪些人。民眾黨團前主任楊寶楨日前宣布退黨，以無黨籍投入台中議員選舉，但遭黃國昌稱「我很少看到有人參選，是用嘴巴在參選的」，讓黃光芹直播時直言「黃國昌不是也用嘴巴參選嗎？」引爆小草怒洗版。黃光芹昨在直播節目《觀點芹爆戰》再度遭小草洗版後，崩潰痛罵黃國昌半小時，批評他選新北市長選假的，就是楊瓊瓔第二，更爆料黃國昌跟國民黨台中大老廖了以說，若楊瓊瓔要賴皮，要立法院副院長的話，民眾黨8席都給廖了以運用，這是她當面聽廖了以說的，但後來廖了以沒答應。黃國昌今日澄清，事情的來龍去脈不是她說的那個樣子，他跟廖了以沒有什麼直接接觸，當初國民黨內初選時，江啟臣跟楊瓊瓔都是資深、優秀的立委，他當時想說，若江啟臣當選台中市長，其他可能接任副院長的人選有哪些人。