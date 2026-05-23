非洲疾病管制預防中心（Africa CDC）上週五證實，剛果民主共和國（簡稱民主剛果）偏遠省份爆發新一波伊波拉（Ebola）疫情，WHO宣布民主剛果的伊波拉疫情達到「國際關注公共衛生緊急事件」。WHO也調整風險等級提升至「非常高」。疾管署提到，台灣暫時維持「旅遊疫情建議」第2級警示。

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WHO近日根據最新疫情證據，調整伊波拉疫情風險評估，將剛果民主共和國的風險等級由「高（high）」提升至「非常高（very high）」，區域風險維持「高」，全球風險則仍為「低」。

曾淑慧說明，我國也針對該兩國調升國際旅遊疫情建議等級自第一級「注意」至第二級「警示」，前往當地需採取加強防護。

感染規模「恐比目前掌握更大」　疾管署：病毒在當地社區可能默默傳播一段時間

曾淑慧提到，WHO指出，剛果民主共和國短時間內疑似或確診病例已從約246例暴增至近750例，疑似或確診死亡人數也增至177人，顯示疫情擴散速度明顯加快。

曾淑慧說，WHO同時表示，實際感染規模「可能比目前掌握的大很多」，意味病毒可能已在當地社區中默默傳播一段時間；疫情已出現跨境傳播跡象，加上疫區醫療資源不足、接觸者追蹤困難，以及部分地區存在安全與衝突問題，均進一步提高防疫與控制難度。

WHO說明，雖然疫情在當地已構成極高威脅，但由於伊波拉目前仍主要透過密切接觸患者體液傳播，尚無空氣傳播證據，且國際輸出病例有限，因此全球層級風險維持在低等級。

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張乃文編輯記者

📍醫藥線記者
📍世新大學新聞學系畢業
📍長期關注公共衛生、醫療政策、疾病防治等
目前跑醫藥線新聞。工作上經常接觸到醫療政策、公共衛生、疾病防治以及臨床新知等，學到許多課本上沒有的知識與故事...