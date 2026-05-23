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韓國戀愛綜藝《換乘戀愛4》嘉賓敏京、承容（勝勇），在月初透過YouTube影片驚喜公開新戀情，線下換乘成功。自從正式官宣戀愛後，小倆口不僅經常在IG上高調放閃，近期更合體同框錄製問答影片。影片中兩人互動甜度爆表，承容被問到喜歡敏京的哪一點時，他更毫不猶豫地當場告白：「一切我都喜歡」，閃瞎大批粉絲。在最新公開的問答影片中，兩人針對網友各式各樣的提問進行解答。當承容被問到「喜歡敏京哪裡」時，承容嘴超甜、充滿愛意地表示：「敏京她沒有我不喜歡的地方，她的一切我都愛。」 隨後承容也認真補充，敏京除了非常擅長讚美別人之外，私底下更是個心思細膩、非常照顧身邊所有人的暖女，加上平時說話語氣非常可愛，讓他完全無法抗拒。敏京也害羞地甜笑回應，透露自己其實不是對每個人都這樣，而是「只對我喜歡的人才會展現出這一面」，兩人瞬間充滿粉紅泡泡，熱戀期的氛圍都溢出螢幕。此外，網友也好奇提問承容覺得敏京究竟是有瀏海比較好看，還是沒有瀏海好看？承容同樣貼心地給出滿分答案，強調雖然有瀏海看起來很可愛、沒瀏海顯得比較成熟，但對他而言「兩種氛圍完全不同，我都喜歡」。除了公開放閃大聊戀愛細節，兩人在影片中也展現出高情商的一面，開導面臨低潮的網友。有粉絲提問：「該如何提升自尊心」，承容先是幽默開玩笑說：「對敏京來說不就是因為有我（常常讚美妳）嗎？」隨後也提出建議，希望大家遇到挫折時至少不要自己貶低自己，甚至還開玩笑表示，事情不順心時「把一切怪到別人頭上」也是一種保護自己不受傷害的輕鬆方式，讓一旁的敏京都被逗笑。