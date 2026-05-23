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丸龜製麵每碗麵只有14條？YouTuber實測瘋傳：是真的

結果夾到第14條之後，發現碗內真的只剩下料，讓他驚呼：「都市傳說是真的！」

▲YouTuber姊弟檔「希露弟弟啃雞腿」實測丸龜製麵都市傳說，結果發現數出來麵條真的只有14條，引起廣大網友討論。（圖/IG@希露弟弟啃雞腿）

丸龜製麵「都市傳說」員工解答了！官方超幽默反應曝光

一條標準麵的重量大約是20克，中碗的重量是260至280克，所以才會大約13條麵、14條麵

所以在同樣重量之下，每碗的麵條數量都有可能不一樣。」

▲員工解答，丸龜製麵其實不是投入多少麵條數量來計算，而是使用秤重的，在每一碗麵重量都相同且每一條麵克數都差不多時，每碗麵的麵條數量區間就會相同。（圖／取自丸龜製麵臉書粉專）

只是因為每一條烏龍麵的製程有穩定SOP跟品質，也因為秤重的關係，讓麵條會落在14條，才會有這樣的傳言出現。