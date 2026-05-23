日本連鎖烏龍麵品牌「丸龜製麵」在台灣也有開出許多門店，常駐在百貨公司內，許多老饕都非常愛吃他們主打現煮的讚岐烏龍麵。不過你有聽過丸龜製麵的都市傳說嗎？傳聞丸龜製麵中碗的麵條「只會有14條」，近日已有看都是傳說影片聞名的YouTuber姊弟檔「希露弟弟啃雞腿」就到現場實測，結果仔細一算竟然真的只有14條麵，驚呆許多網友。對此，就有店員出面透露真相表示：「麵量是秤重不是用幾條來算啦！只是巧合而已。」
丸龜製麵每碗麵只有14條？YouTuber實測瘋傳：是真的
「希露弟弟啃雞腿」近日拍攝影片表示：「你知道丸龜製麵有一個都市傳說嗎？傳說丸龜製麵的麵都只有14條？我們今天就來實際數數看」只見影片當中，希露弟弟啃雞腿開始把碗中的麵條依序夾出，結果夾到第14條之後，發現碗內真的只剩下料，讓他驚呼：「都市傳說是真的！」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「通常都是以重量來算的，烏龍麵較粗，多一條少一條的重量就差滿多，所以數量基本上很固定」、「吃過那麼多次丸龜，我真的不知道只有14條麵」、「我上次也有數過是14條很酷！」、「我上次也有數過也是14條哈哈哈哈哈」、「應該是因為秤重量的關係，不是都固定14條啦！」
丸龜製麵「都市傳說」員工解答了！官方超幽默反應曝光
然而丸龜製麵的都市傳說是真的嗎？就有店員現身影片表示：「丸龜人解答，一條標準麵的重量大約是20克，中碗的重量是260至280克，所以才會大約13條麵、14條麵；而大碗的是中碗+小碗（130至160克），所以大碗的麵大約會有20至22條左右哦！」
《NOWNEWS》記者也實際查詢官方是否有回答過類似問題，其中丸龜製麵香港分部就曾經表示：「網路上流傳的都市傳說一碗麵14條是真的嗎？很可惜，答案是不，因為是手工製作，每條烏龍麵都是獨一無二的，所以在同樣重量之下，每碗的麵條數量都有可能不一樣。」
而丸龜製麵台灣官方去年12月甚至有製作圖卡，還趁機推出行銷活動，在圖卡上也可以看到有「全網無意識中招」的字樣，顯見這個都市傳說其實不是絕對，只是因為每一條烏龍麵的製程有穩定SOP跟品質，也因為秤重的關係，讓麵條會落在14條，才會有這樣的傳言出現。只能說，下次如果你去吃丸龜製麵，吃到13條的中碗麵別以為偷工減料，你們的麵條重量跟14條的可是完全一樣的哦！
資料來源：丸龜製麵台灣官方臉書、丸龜製麵香港官方臉書
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「希露弟弟啃雞腿」近日拍攝影片表示：「你知道丸龜製麵有一個都市傳說嗎？傳說丸龜製麵的麵都只有14條？我們今天就來實際數數看」只見影片當中，希露弟弟啃雞腿開始把碗中的麵條依序夾出，結果夾到第14條之後，發現碗內真的只剩下料，讓他驚呼：「都市傳說是真的！」
丸龜製麵「都市傳說」員工解答了！官方超幽默反應曝光
然而丸龜製麵的都市傳說是真的嗎？就有店員現身影片表示：「丸龜人解答，一條標準麵的重量大約是20克，中碗的重量是260至280克，所以才會大約13條麵、14條麵；而大碗的是中碗+小碗（130至160克），所以大碗的麵大約會有20至22條左右哦！」
《NOWNEWS》記者也實際查詢官方是否有回答過類似問題，其中丸龜製麵香港分部就曾經表示：「網路上流傳的都市傳說一碗麵14條是真的嗎？很可惜，答案是不，因為是手工製作，每條烏龍麵都是獨一無二的，所以在同樣重量之下，每碗的麵條數量都有可能不一樣。」