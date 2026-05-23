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馬來西亞政府將從6月1日起進一步收緊社群媒體監管，限制16歲以下未成年人自行註冊社群平台帳號，並要求大型數位平台加強內容審核與年齡驗證機制。此舉被視為馬國近年強化網路治理與兒少保護政策的重要一步，也反映全球各國對社群媒體安全與人工智慧內容風險的憂慮持續升高。馬來西亞通訊與多媒體委員會（MCMC）22日宣布，新措施將要求社群平台建立更嚴格的內容管理制度，防止未成年用戶接觸不適齡資訊，包括線上賭博、金融詐騙、兒童色情、網路霸凌，以及涉及種族、宗教與王室等敏感「3R議題」內容。根據規定，平台業者也必須提升檢舉與處理機制效率，加強廣告主身分審核，並針對經過修改、合成或AI生成的內容加註標示，以提高資訊透明度與辨識能力。馬國政府指出，近年有害網路內容快速增加，社群平台有責任建立更安全的數位環境，尤其必須優先保護未成年使用者。這項措施也被視為馬來西亞對大型科技平台監管持續升級的一環。此前，馬國政府已多次批評社群平台未能有效處理有害內容，包括涉及網路詐騙、假訊息與侮辱王室的貼文。近期，當局甚至針對TikTok未及時移除涉及國家元首蘇丹依布拉欣的AI生成冒犯內容，正式向平台發出法定告誡信，要求強化內容審查與執法機制。除了限制未成年註冊帳號外，馬來西亞政府也計畫於今年內導入更全面的年齡驗證制度。外界預料，未來部分平台可能需透過電子身分驗證（eKYC）確認用戶年齡，甚至要求上傳官方證件資料。事實上，相關方向早在去年便已浮上檯面。馬來西亞通訊部長法米當時曾表示，政府正研究澳洲等國的做法，希望社群平台自2026年起全面禁止16歲以下青少年開設帳號，以降低兒少接觸網路霸凌、金融詐騙及兒童性剝削等風險。澳洲去年成為全球首個立法禁止16歲以下青少年使用社群媒體的國家後，各國監管機關也持續關注相關政策效果。法國、西班牙、義大利、丹麥與希臘目前亦正測試年齡驗證系統，印尼則已要求平台加強負面內容過濾與兒少保護措施。不過，馬來西亞推動更嚴格監管，也引發部分學界與媒體團體對言論自由與個資安全的疑慮。有學者指出，若未建立完善監督與法律配套，實名驗證制度未來可能從社群平台擴大至新聞留言區與其他通訊軟體，進一步增加政府監控網路言論的空間。此外，馬國現行《個人資料保護法》（PDPA）主要針對商業用途設計，外界擔心大量蒐集用戶身分資料後，恐增加個資外洩風險。也有評論認為，在假訊息、AI深偽內容與短影音快速擴散的時代，如何在兒少保護、平台責任與言論自由之間取得平衡，將成為全球數位治理面臨的重要課題。