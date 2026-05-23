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受國際油價波動影響，新加坡多家召車平台宣布延長向乘客加收附加費措施，以協助司機應對持續上升的營運成本。繼Grab之後，康福德高旗下CDG Zig、TADA與Gojek也確認，相關燃油援助與司機補貼措施將延長至7月31日。隸屬全國職工總會（NTUC）的全國私人出租車司機協會（NPHVA）23日在社群平台發文指出，協會近期已就司機營運壓力與多家平台業者進行協商，最終相關公司同意繼續保留現行的額外司機費與燃油援助安排，以減輕油價高企帶來的負擔。其中，康福德高的CDG Zig自3月24日起，已向乘客額外徵收至少0.50新元的司機費；TADA與Gojek則從4月10日起，每趟行程額外加收至少0.90新元。這些費用主要作為燃油成本補貼，直接發放給司機。Grab日前也宣布延長現有措施兩個月。根據安排，除標準德士與按表計費車程外，平台其他服務的燃油附加費將維持0.90新元，並持續列示於乘客電子收據中。至於GrabCab按表計費服務，前10公里每行駛400公尺、以及10公里後每350公尺的里程收費，或每45秒等候時間，仍維持0.27新元的現行標準。Grab強調，無論燃油附加費或里程調整所得，平台都不會抽取佣金，費用將全數歸司機所有。Grab新加坡運輸與國家營運高級總監Alvin Wee表示，公司理解燃油價格上漲對司機造成的壓力，因此希望透過延長措施，維持司機收入與整體市場可持續性。全國計程車司機協會則指出，國際油價波動仍充滿不確定性，未來將持續與平台業者及相關單位保持溝通，爭取更多有助於保障司機生計與降低營運成本的措施。近月來，中東局勢升溫持續推高全球能源價格，新加坡交通與物流產業也面臨壓力。由於召車與計程車產業高度依賴燃油成本，各平台近期紛紛調整收費機制，希望在不大幅衝擊乘客需求下，協助司機維持收入穩定。