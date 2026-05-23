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馬英九基金會風暴未歇，前總統馬英九的夫人周美青、大姐馬以南沉寂多日，昨相繼發出12日簽署的聲明，盼馬英九真正退休、安享餘年。不過馬英九基金會昨日公布7個影片，馬英九以「我聽了覺得可笑」駁斥太太、大姐，並寫下親筆信簽名，更稱昔日幕僚蕭旭岑、王光慈「貪污犯」，一定要法辦。對此，資深媒體人楊艾俐感嘆，馬英九在這場風波中已經情、理盡失，唯一保住的「法」也快站不住腳了楊艾俐22日在臉書發文表示，馬英九基金會案，羅生門一個一個開，希望有個止損的方法，從昨日基金會公告的影片裡，「不管他是否有失智，至少讓觀眾看到馬英九苛刻一面。我在他影片裡面，也確實看到他自戀的一面。」楊艾俐認為，金小刀在旁邊確實下指導棋，連鏡頭怎麼掃，都要講，事前一定排練過的，「對一個跟隨你十幾年，一意呵護你，還幫你寫傳記的部屬，要如此韃伐嗎？還訴之於法，並且已經在影片中判定蕭、王兩人是貪污犯，從法務部長開始，馬英九就主張在法院判決前，不能定人以罪。」楊艾俐直言，馬英九與妻子、姐姐已成陌路人了，一再否認周美青的聲明，這是他結縭近50年的妻子，周美青是台灣有史以來模範第一夫人，她必定看不下去，才會發聲明，「所謂情理法，他（馬英九）已經失掉情、理了。他只保有法，但是法律上，他也快站不住腳了。」