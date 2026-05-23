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馬來西亞砂拉越政府斥資逾8億令吉打造的峇當魯巴第一大橋日前正式通車，這座全長4.8公里的大橋不僅成為馬來西亞目前最長的跨河大橋，也大幅改變砂拉越西部與中部地區的交通版圖。根據馬媒報導，耗資逾8億4800萬令吉、榮登全馬最長河流跨橋寶座的峇當魯巴第一大橋正式投入試運行，大橋位於詩巫遙，橫跨峇當魯巴河，連接砂拉越首府古晉與中部重鎮詩巫。通車後，兩地車程從原本約6小時，大幅縮短至約2個半小時，原本仰賴超過半世紀的渡輪服務也同步退役。過去民眾往返當地時，必須搭乘渡輪橫跨峇當魯巴河，每次通行往往耗時30至45分鐘，若遇尖峰時段還需排隊等待。如今改走大橋後，跨河時間縮短至約5分鐘，對沿線居民與物流運輸而言都是重大改變。砂拉越邦總理阿邦佐哈里在大橋啟用前表示，這項工程象徵砂拉越基礎建設的重要里程碑，不僅提升交通連結，也將成為帶動經濟與社會發展的重要基石。他指出，砂拉越政府近年在《第12個馬來西亞計畫》期間推動21座大型橋樑工程，以改善沿海與偏遠地區交通網絡，目前已有10座完工啟用，另有8座預計今年內完成。他強調，這些大型建設反映砂拉越政黨聯盟（GPS）政府兌現承諾的能力，也證明在政治穩定與審慎財政管理下，地方政府能夠推動大型發展項目。值得注意的是，峇當魯巴第一大橋原本屬於聯邦政府的大型基建計畫之一，但2018年希望聯盟執政後，部分大型工程遭取消。其後砂拉越政府決定自行融資推動項目，最終在未動用聯邦資金情況下完成建設。砂拉越副總理道格拉斯表示，大橋耗資約8億4800萬令吉，完全由砂拉越政府承擔，象徵砂拉越已有足夠財力推動大型基建，而不必依賴中央政府。分析指出，這座大橋的落成，不僅是交通建設成果，也具有高度政治象徵意義。近年砂拉越持續爭取更大自主權，包括石油收益、財政分配與行政權限等議題，而這類由地方獨立完成的大型工程，也進一步強化當地民眾對砂拉越自主發展能力的認同。由於砂拉越預計今年內舉行州議會選舉，外界普遍認為，大橋通車將成為砂盟的重要政績之一。阿邦佐哈里近日也公開暗示，州選時間「已越來越近」，並呼籲砂盟持續團結，以維護砂拉越利益與人民福祉。他同時對西馬政治局勢日益對立與分裂表達憂慮，認為這可能對馬來西亞整體造成衝擊，並強調砂盟政府是「捍衛砂拉越的重要防線」。