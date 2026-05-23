我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市大里區23日下午發生火警，一處工廠前方空地堆放的回收雜物、五金材料及水電管材等物品不明原因突然起火，火勢迅速延燒，大量濃密黑煙直衝天際，數公里外都清楚可見，起火原因仍待消防火調人員進一步釐清。台中市消防局下午1時37分獲報，指大里區西湖路一處工廠前方冒出大量濃煙，由於初期無法確認現場是否有人受困，立即調派國光、大里、霧峰及十九甲等消防分隊，出動8輛消防車、21名消防人員前往搶救，後續並持續增派人車支援。消防人員到場發現，起火點為一樓鐵皮建物前方空地，現場堆置大量回收物與五金材料，火勢燃燒猛烈。經向里長及現場人員確認，承租業者已及時脫困，現場無人受傷或受困。由於現場堆放不少易燃物品，消防人員持續佈設水線全力灌救，避免火勢進一步擴大延燒，至於實際起火原因及財物損失情形，仍待後續調查釐清。