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▲曾沛慈（如圖）昨率領謝楠、徐夢潔、張慧雯以及萬千惠帶來〈第一次愛的人〉，全開麥唱跳，零失誤表現獲得觀眾好評。（圖／曾沛慈微博）

▲《浪姐》三公舞台票數排名。（圖／翻攝自微博）

歌手曾沛慈參加中國節目《乘風2026》（又稱《浪姐7》），表現獲得關注，實力堅強的她，成績卻不如預期，遭不少網友質疑節目黑箱；昨晚（23日）第三次公演舞台結束，曾沛慈罕見吐露低落心情，坦言「昨天的舞台我其實非常不滿意自己的表現，甚至有點自責」，認為自己其實能力有限，貼文讓粉絲們看了心疼直呼「曾沛慈你配C位出道！」另外，曾沛慈在節目中總拚盡全力，似乎因操勞過度，不僅暴瘦，還在練舞時突然流鼻血，讓隊友們趕緊上前關心。曾沛慈昨率領謝楠、徐夢潔、張慧雯以及萬千惠帶來〈第一次愛的人〉，全開麥唱跳，零失誤表現獲得觀眾好評，然而最終僅獲得862票，在6組隊伍中排名第三，結果遠低於預期，傳出現場觀眾抗議怒喊「黑幕」，質疑製作單位故意壓分。對此，曾沛慈今日發文表示，謝謝大家這麼喜歡這次的團體演出，也以自己是其中一員為榮。她坦言「三公，是一個不容易的過程，卻也收穫到許多從未體驗過的感受。」文中，曾沛慈也罕見抒發低落心情，表示因為夠在乎、尊重舞台，所以拚盡全力，但常常拚著拚著才發現自己也不過就是一個能力有限的自己。曾沛慈提到，昨天的舞台其實非常不滿意自己的表現，甚至有點自責，「說沒有壓力是騙人的，但…人生會有幾次這樣的時刻？我相信這些都能成為養分。繼續紮根、繼續成長；更或許，學習好好深呼吸、安靜下來，抱抱這麼努力的自己。」貼文讓粉絲們看了心疼不已。此外，曾沛慈自節目開播以來，為了呈現完美演出拚命練習，在高強度的訓練累出病，不僅暴瘦一圈、喉嚨發炎，甚至練舞時還突然流鼻血，讓萬千惠看了趕緊將她的頭抬高，想替她止血。而曾沛慈不想讓其他人擔心，表示「命一條」並比讚強調自己沒問題，讓網友看了直呼：「曾沛慈你配C位出道！」、「曾沛慈這麼拚，節目組對得起她嗎？」、「還不到900（票）又被做局啦。」