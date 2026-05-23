全台近期高溫持續飆升，北台灣今（23）日更熱到讓民眾直呼快融化。氣象粉專「台灣颱風論壇」發文提醒「北北基，融化注意」，表示基隆、台北、新北氣溫已熱到「紫爆」，部分地區突破35度。粉專分析，可能是西南風吹過林口台地後出現下沉增溫效應，導致大台北氣溫狂飆。許多民眾也紛紛喊熱，直呼像待在電鍋裡。中央氣象署同步發布高溫特報，台南亮紅燈，高雄、屏東亮橙燈，提醒民眾外出注意防曬與補水。
北北基「熱到紫爆」！高溫飆破35度 民眾快融化
氣象粉專「台灣颱風論壇」今日在Threads發文貼出台灣氣溫分布圖，提醒「北北基，融化注意」。畫面中可見基隆、台北、新北已經熱到「紫爆」，部分地區氣溫突破35度。粉專分析，初步研判應是西南風吹越林口台地後產生下沉增溫效應，才讓大台北高溫瞬間失控，「大台北就爆炸啦！」
貼文曝光後，許多北部網友都有感表示，「這是烤番薯吧，快熟了」、「剛從高雄上來回到台北，前者熱但在陰影處甚至整個城市是有涼風的，雙北濕度高就算有風有是超熱風整個都市都像是個火爐」、「北北基真的太誇張，那個熱，很可怕，像所有人類關在電鍋加熱一樣」、「新北真的超熱，剛出去買東西，手快燙傷」、「光走到車站就快中暑了」、「剛剛開車在路上35度」。
氣象署發布高溫特報！全台最熱在「台北大安區」
中央氣象署也同步發布高溫特報，其中台南市亮起紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率；高雄市與屏東縣則為橙色燈號，可能連續出現36度以上高溫。但截至下午2時51分，全台最高溫出現在台北市大安區37.4度，其次為台北市信義區37.3度，新北市也測得37.1度高溫，北部高炎熱程度相當驚人。
⚠️高溫特報
📍影響時間：23日白天
📍高溫紅色燈號：台南市
📍高溫橙色36燈號：高雄市、屏東縣
📍高溫黃色燈號：新北市、台北市、桃園市、彰化縣、嘉義市、嘉義縣、台東縣
氣象署預報指出，今（23）日各地白天大多仍是晴到多雲天氣，高溫炎熱，普遍氣溫約32至35度。其中大台北盆地、中南部近山區及花東縱谷會再更熱，局部地區恐出現36度以上高溫，台東也有發生焚風的可能。氣象署提醒，中午前後紫外線偏強，部分地區恐達過量甚至危險等級，民眾外出務必做好防曬措施，並隨時補充水分，避免中暑。
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氣象粉專「台灣颱風論壇」今日在Threads發文貼出台灣氣溫分布圖，提醒「北北基，融化注意」。畫面中可見基隆、台北、新北已經熱到「紫爆」，部分地區氣溫突破35度。粉專分析，初步研判應是西南風吹越林口台地後產生下沉增溫效應，才讓大台北高溫瞬間失控，「大台北就爆炸啦！」
貼文曝光後，許多北部網友都有感表示，「這是烤番薯吧，快熟了」、「剛從高雄上來回到台北，前者熱但在陰影處甚至整個城市是有涼風的，雙北濕度高就算有風有是超熱風整個都市都像是個火爐」、「北北基真的太誇張，那個熱，很可怕，像所有人類關在電鍋加熱一樣」、「新北真的超熱，剛出去買東西，手快燙傷」、「光走到車站就快中暑了」、「剛剛開車在路上35度」。
中央氣象署也同步發布高溫特報，其中台南市亮起紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率；高雄市與屏東縣則為橙色燈號，可能連續出現36度以上高溫。但截至下午2時51分，全台最高溫出現在台北市大安區37.4度，其次為台北市信義區37.3度，新北市也測得37.1度高溫，北部高炎熱程度相當驚人。
⚠️高溫特報
📍影響時間：23日白天
📍高溫紅色燈號：台南市
📍高溫橙色36燈號：高雄市、屏東縣
📍高溫黃色燈號：新北市、台北市、桃園市、彰化縣、嘉義市、嘉義縣、台東縣
氣象署預報指出，今（23）日各地白天大多仍是晴到多雲天氣，高溫炎熱，普遍氣溫約32至35度。其中大台北盆地、中南部近山區及花東縱谷會再更熱，局部地區恐出現36度以上高溫，台東也有發生焚風的可能。氣象署提醒，中午前後紫外線偏強，部分地區恐達過量甚至危險等級，民眾外出務必做好防曬措施，並隨時補充水分，避免中暑。