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馬英九基金會風暴未歇，前總統馬英九的夫人周美青、大姐馬以南沉寂多日，相繼發出12日簽署的聲明，盼馬英九真正退休、安享餘年。不過馬英九基金會昨（22）日公布7個影片，馬英九以「我聽了覺得可笑」駁斥失智太太、大姐，並寫下親筆信簽名，更稱昔日幕僚蕭旭岑、王光慈「貪污犯」，一定要法辦。對此，馬英九好友、知名作家楊渡痛心表示，「裂解親情，罪無可赦！」馬英九昨日在電子聲明稿裡面表示，關於本人之配偶周美青及大姐馬以南，昨晚出於愛護之心發出之聲明，因事先未經本人過目同意，對此本人深感錯愕與遺憾。對此，楊渡昨（22）日在臉書發文表示，「宦官惡僕，操控失智，矯詔弄權，挑撥家庭，裂解親情，罪無可赦！」，網友們也紛紛留言表示，「本來以為歹戲拖棚終於可以結束」、「我覺得好殘忍」、「活在掌聲中的人，很難接受自己的落魄」、「患者沒有病識感是高齡退化者最難照顧的原因」、「所言甚是，令人痛心啊！」。