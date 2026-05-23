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▲沈伯洋關渡宮參香祈福。（圖／記者邱曾其攝）

就台北市選情，資深媒體人黃暐瀚日前分析，民進黨台北市長參選人沈伯洋至少40％的得票率、50萬得票，加上台北市25席民進黨市議員，很有可能全部都上壘、全當選。對此，沈伯洋今（23）日受訪時表示，真正要拿多少票，還是取決於市民，現在能做的，是不斷地告訴市民，他們現在對城市的願景。沈伯洋下午赴關渡宮參香祈福，包含關渡宮董事長陳玉進、競選總部總幹事、立委吳思瑤、台北市黨部主委張茂楠、台北市議員林世宗、台北市議員林延鳳、台北市議員陳慈慧、台北市議員陳賢蔚、台北市議員鍾佩玲等人。媒體詢問，黃暐瀚認為沈伯洋得票率至少會有40%，更形容沈像NBA的球星柯瑞。對此，沈伯洋笑稱，謝謝暐瀚哥的稱讚，他三分球其實沒有很準，但他必須要講，真正要拿多少票，還是取決於市民，現在能做的，是不斷地告訴市民，他們現在對城市的願景，以民進黨議員提出了對市政府的監督，而這樣監督與他們的願景結合，才能說服人民把票投給他們。沈伯洋也一一介紹在旁的議員，直言他們對市政的關心，再加上他所提到他們對城市整體的願景，有整體的方向，市民才有方向感。媒體關切，沈伯洋預計與前總統蔡英文爬哪一座山？沈伯洋提到，台北能爬的山非常多，大家應該都知道，台北其實是有很多淺山，台北絕對有實力跟布拉格相比，變成一個登山的入口，若從士林北投開始，一直到內湖、南港，一直往下，其實剛好可成一次台灣歷史的巡禮。沈伯洋笑稱，他還不知道小英總統會選哪一座山，但無論如何，大家能期待雙方見面，而小英總統對國家的願景有非常獨到的見解，這之後會一起討論。針對自爆貸款200萬一事，沈伯洋說，政治獻金專戶一定會開，不可能不開政治獻金專戶，但因為在前期的準備，不管是今天一些器材，或者要買衣服等，還是要花錢，才會去做軍公教貸款。