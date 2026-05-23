Threads近期傳出韓國有「愛情蟲」大量出沒，不少準備赴韓旅遊的民眾也擔心，這種昆蟲是否會叮咬人、造成皮膚過敏，甚至有沒有可能入侵台灣？對此，台大昆蟲學系名譽教授徐爾烈受訪說明，俗稱「愛情蟲」的昆蟲，因成蟲羽化後很快交配，且交配時間長，常見兩隻蟲連在一起活動，因此被稱為「愛情蟲」。牠們雖然大量出現時畫面驚人，但不會叮人，對人體沒有明顯危害，民眾不用過度恐慌。
愛情蟲為何暴增？潮濕、腐植質多是關鍵
徐爾烈指出，愛情蟲在美國南方較常見，亞洲地區過去較少聽到大規模發生。不過，若當地有大量腐爛植物、環境潮濕，又有蟲源進入產卵，就可能在短時間內大量繁殖。他表示，美國南方曾出現愛情蟲大發生的情況，數量多到開車時會撞上大量蟲體，車頭、擋風玻璃甚至引擎蓋都可能被弄髒，駕駛有時還得停下來清洗。
不會叮人、也不是隱翅蟲
不少民眾看到「蟲」就擔心是否會咬人、造成皮膚紅腫發炎。台大昆蟲老師明確表示，愛情蟲「不會叮人」，即使接觸到皮膚，通常也不會造成發癢或皮膚發炎。他也特別提醒，愛情蟲和「隱翅蟲」完全不同。隱翅蟲屬於甲蟲類，若體液接觸皮膚，可能引起皮膚發炎；但愛情蟲不是隱翅蟲，兩者不能混為一談。
台灣會不會也爆發？目前沒有大量發生紀錄
至於台灣是否可能出現愛情蟲大爆發，徐爾烈表示，台灣目前沒有愛情蟲大量發生的紀錄，推測可能是環境不太適合，或尚未形成入侵與穩定繁殖條件。愛情蟲通常偏好沼澤、潮濕且腐植質多的環境，如果沒有適合棲地，即使偶爾出現，也可能很快就消失，不容易形成長時間、大規模的族群爆發。
近期去韓國怎麼辦？3招降低困擾
愛情蟲通常是短時間大量發生，但不是只出現一、兩天，可能會有數週到一、兩個月的大發生期，若當地環境條件適合，旅客短期內仍有機會在戶外、公園、車道或燈光附近遇到牠們。若近期要到韓國旅遊，建議不用過度緊張，愛情蟲對人沒有明顯危害，但大量出現時確實會造成困擾，尤其夜間可能有趨光性，建議可注意以下幾點：
避開大量蟲群：看到明顯聚集區域，盡量繞開即可。
晚上關燈、拉窗簾：若住宿處附近蟲量多，可減少室內光源外漏。
開車注意擋風玻璃：若自駕旅遊，車窗、車頭可能沾附蟲體，必要時需清洗，避免影響視線。
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徐爾烈指出，愛情蟲在美國南方較常見，亞洲地區過去較少聽到大規模發生。不過，若當地有大量腐爛植物、環境潮濕，又有蟲源進入產卵，就可能在短時間內大量繁殖。他表示，美國南方曾出現愛情蟲大發生的情況，數量多到開車時會撞上大量蟲體，車頭、擋風玻璃甚至引擎蓋都可能被弄髒，駕駛有時還得停下來清洗。
不會叮人、也不是隱翅蟲
不少民眾看到「蟲」就擔心是否會咬人、造成皮膚紅腫發炎。台大昆蟲老師明確表示，愛情蟲「不會叮人」，即使接觸到皮膚，通常也不會造成發癢或皮膚發炎。他也特別提醒，愛情蟲和「隱翅蟲」完全不同。隱翅蟲屬於甲蟲類，若體液接觸皮膚，可能引起皮膚發炎；但愛情蟲不是隱翅蟲，兩者不能混為一談。
台灣會不會也爆發？目前沒有大量發生紀錄
至於台灣是否可能出現愛情蟲大爆發，徐爾烈表示，台灣目前沒有愛情蟲大量發生的紀錄，推測可能是環境不太適合，或尚未形成入侵與穩定繁殖條件。愛情蟲通常偏好沼澤、潮濕且腐植質多的環境，如果沒有適合棲地，即使偶爾出現，也可能很快就消失，不容易形成長時間、大規模的族群爆發。
近期去韓國怎麼辦？3招降低困擾
愛情蟲通常是短時間大量發生，但不是只出現一、兩天，可能會有數週到一、兩個月的大發生期，若當地環境條件適合，旅客短期內仍有機會在戶外、公園、車道或燈光附近遇到牠們。若近期要到韓國旅遊，建議不用過度緊張，愛情蟲對人沒有明顯危害，但大量出現時確實會造成困擾，尤其夜間可能有趨光性，建議可注意以下幾點：
避開大量蟲群：看到明顯聚集區域，盡量繞開即可。
晚上關燈、拉窗簾：若住宿處附近蟲量多，可減少室內光源外漏。
開車注意擋風玻璃：若自駕旅遊，車窗、車頭可能沾附蟲體，必要時需清洗，避免影響視線。