與時間賽跑！美國南加州一座危險化學品儲罐發生爆炸，持續向空中外洩毒氣，事發地點距離加州迪士尼樂園不到一英里，當地官員已緊急疏散周邊4萬人，持續灑水降溫並用沙包阻止化學物質流入下水道，爭取時間找出修復方法。

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儲罐過熱毒氣外洩　緊急降溫圍堵

美聯社報導，當地時間21日，加州橘郡加登格羅夫市商用、軍用飛機零件生產商GKN Aerospace的一間航太塑膠工廠內，一個裝有（2萬2700至2萬6500公升）甲基丙烯酸甲酯的儲罐發生嚴重過熱，向空氣中排放有毒蒸汽。

橘郡消防局分局局長柯維（Craig Covey）22日表示，儲罐隨時可能會發生結構受損並破裂，導致化學物質洩漏到地面上，甚至引發爆炸，「這個儲罐隨時會破裂，我們不知道何時會發生。消防團隊正盡最大努力研判時間點，並思索該如何阻止災難發生。」

週五晚間，柯維表示搶救人員已成功控制住儲槽的溫度，暫時爭取到更多時間來思索最終的解決對策。

搶救人員已在現場用沙包築起阻絕圍堰，以防儲槽的化學物質擴大溢流，避免有毒化學物沖入雨水下水道、污染在地溪流或流入附近海域。

橘郡衛生官員Regina Chinsio-Kwong警告，該化學物質若持續受熱，釋放出的蒸氣將嚴重危害人體健康，吸入或接觸可能引發呼吸道問題、眼睛發癢與灼熱感、噁心及劇烈頭痛等症狀。

消防人員已成功降低一座受損的儲罐的溫度，但另一罐仍處於危及情況。GKN航太公司發表聲明表示，專業的有毒物質處理小組正持續評估現場狀況，目前的優先要務依舊是確保員工、現場搶救人員及周邊社區的安全。

▲美國南加州一座危險化學品儲罐過熱，持續向空中外洩有毒蒸汽，當局緊急撤離四萬人。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國南加州一座危險化學品儲罐過熱，持續向空中外洩有毒蒸汽，當局緊急撤離四萬人。（圖／美聯社／達志影像）
鄰近迪士尼樂園　4萬人緊急撤離

當地政府22日已緊急下令，除要求加登格羅夫居民撤離外，更將強制撤離範圍擴大至橘郡另外5個城市的局部居民，包括賽普勒斯（Cypress）、史丹頓（Stanton）、安那罕（Anaheim）、布埃納帕克（Buena Park）以及西敏市（Westminster）。

加登格羅夫市位於洛杉磯市中心以南約61公里，距離迪士尼樂園（Disneyland）的兩大主題樂園不到1英里，不過迪士尼樂園週五並未列入撤離範圍。當地是美國規模最大的越南裔聚落之一。

一位住家距離工廠僅有幾個街區的居民丹尼·范（Danny Pham）表示，週五早上他還在熟睡時，就被室友挖起來緊急撤離，只來得及拿上皮夾和護照，到鄰近城市找朋友庇護。退休居民金燕（Kim Yen）週四晚間就收到手機警報，很擔心當地越南裔社區的其他長者會因為看不懂英文通知，來不及撤離，但看到大批警員挨家挨戶疏散居民，讓她鬆了一口氣。

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陳政嘉編輯記者

現任《NOWNEWS今日新聞》新聞一部國際中心　編輯
3年新聞編輯經歷
曾任中時新聞網兩岸政經中心編輯、新頭殼實習編輯
一個認真打字的打工人，專注國際、兩岸、中國新聞，但更喜歡寫可愛新奇動物