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民眾黨近期因為提名風波爆出退黨潮，黨主席黃國昌昨為此致歉，稱沒有做到盡善盡美，難辭其咎。對此，民眾黨創黨主席柯文哲今（23）日表示，「換我來做也不會做得更好」，更說這件事其他黨也有，只是在民眾黨被誇大報導。柯文哲今天出席「誰是闖關王 親子大挑戰」活動，被媒體問到初選風波，目前超過10人因此退黨，制度是哪裡出問題？柯文哲說，台灣民眾黨是一個新興政黨，從一人政黨要變成有制度的政黨，在建立制度過程當中，不免會有一些風波。柯文哲坦言，黃國昌昨天也發文，認為自己應該可以做得更好，所以向大家道歉，「但我想過，換我來做也不會做得更好，你知道為什麼嗎？」他說，初選說要直接提名，不比民調，如果不提名就退黨或是跑到其他選區，甚至跑到民進黨罵他們，那要怎麼處理，還有在媒體放話要直接徵召，若不徵召就脫黨參選，這也是沒辦法處理。柯文哲說，這個事情在其他黨也有，只是說在民眾黨被誇大報導，他認為該做的還是要做，制度還是要建立，過程中當然有一些風波。他認為在選舉結束之後，還是會按照本黨優良傳統，一定會再做檢討報告。看將來怎麼做會比較好，但現階段是這樣，有制度還是照制度，總不能說不要比初選，直接提名、徵召。