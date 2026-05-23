民眾黨近期因為提名風波爆出退黨潮，黨主席黃國昌昨為此致歉，稱沒有做到盡善盡美，難辭其咎。對此，民眾黨創黨主席柯文哲今（23）日表示，「換我來做也不會做得更好」，更說這件事其他黨也有，只是在民眾黨被誇大報導。

我是廣告 請繼續往下閱讀
建立制度不免有風波

柯文哲今天出席「誰是闖關王 親子大挑戰」活動，被媒體問到初選風波，目前超過10人因此退黨，制度是哪裡出問題？柯文哲說，台灣民眾黨是一個新興政黨，從一人政黨要變成有制度的政黨，在建立制度過程當中，不免會有一些風波。

柯文哲坦言，黃國昌昨天也發文，認為自己應該可以做得更好，所以向大家道歉，「但我想過，換我來做也不會做得更好，你知道為什麼嗎？」他說，初選說要直接提名，不比民調，如果不提名就退黨或是跑到其他選區，甚至跑到民進黨罵他們，那要怎麼處理，還有在媒體放話要直接徵召，若不徵召就脫黨參選，這也是沒辦法處理。

嘆民眾黨被誇大報導

柯文哲說，這個事情在其他黨也有，只是說在民眾黨被誇大報導，他認為該做的還是要做，制度還是要建立，過程中當然有一些風波。他認為在選舉結束之後，還是會按照本黨優良傳統，一定會再做檢討報告。看將來怎麼做會比較好，但現階段是這樣，有制度還是照制度，總不能說不要比初選，直接提名、徵召。

更多「2026九合一」相關新聞。

相關新聞

柯文哲嗆「這3字」烙上電子腳鐐！黃國昌哼唱：刻在我腳踝的名字

快訊／電子腳鐐繼續戴！柯文哲延長境管、科技監控8月

重述台獨定義！陳佩琪爆柯文哲反應：賴清德不知自己在講什麼

早看穿柯文哲！沈伯洋「12年前貼文」被翻出　一票人驚：有神快拜

蘇柏銓編輯記者

入行邁入第4年，關注國民黨、立法院與內政部動向，同時兼跑國防部議題。習慣在權力與政策的交會處觀察、提問，試著把複雜的政治現場說清楚、講明白。

記錄採訪現場的所見所聞，也整理政治背後的脈絡與事實。...