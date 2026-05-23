藝人小鐘時常在社群分享自己的舞蹈cover影片掀起超高討論度，只要有韓團出新歌他都不會放過，過去他就曾翻跳CORTIS、LE SSERAFIM、GD等藝人歌曲的舞蹈，肢體僵硬的舞姿總是笑翻網友，近日他翻跳了女團ILLIT新曲〈it's me〉，並寫下「又來復健了」，沒想到竟然被官方轉發，使得全世界都看到中年大叔的網路復健影片了。

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小鐘社群跳ILLIT新曲！被官方認證轉發

小鐘日前在社群上傳了自己翻跳ILLIT新曲〈it's me〉的影片，因這首歌的亮點舞步是大力踏地板，加上腳內八跳兩下，不過小鐘肢體相當僵硬，做起這樣激烈的動作看起來特別搞笑，他本人也是幽默寫下，「今天又來復健了。」

想不到發片後至今過了三天，今（23）日ILLIT官方IG帳號直接在社群轉發小鐘的舞姿，讓全世界都看到了這個復健舞，就連小鐘本人也是又驚又喜，在社群開心寫下：「我跳ILLIT的歌曲It’me今天被illit_official（官方帳號）𨍭發限動了太開心！」

貼文曝光後也吸引許多網友在留言區幽默發言，「留友看小鐘跳出一片天」、「我是樓下鄰居請你跳小力點」、「留友看台灣馬丁出運了」、「終於被Hybe注意到了，中年再出道不是夢！」、「臺灣追星之光，希望之後繼續跳下去」、「人只要努力一定會被看見。」


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莊婷伃編輯記者

畢業於世新大學新聞學系，目前在《NOWNEWS今日新聞》負責日韓娛樂新聞編輯，為新聞業新鮮人，興趣是K-pop、J-pop、日本動畫等。同時擁有日本留學經驗，可以將興趣轉換成優勢，直接確認原文資料，確保內容的準確性及...