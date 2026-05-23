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美國AI晶片設計大廠輝達（NVIDIA）海外總部「Nvidia Constellation」落腳台北北士科，傳下周27日將動工，CEO黃仁勳也將抵台。不過，有消息傳出，黃仁勳今（23）日下午4點半左右將抵達松山機場。此外，根據掌握消息，他將於今日下午4時45分飛抵松山機場，隨後直奔南港出席Meet-a-Claw開發者大會專題演講。先前傳出黃仁勳將在28日舉行「兆元宴」宴請供應鏈，地點應仍是在熟悉的磚窯古早味懷舊餐廳，而黃仁勳也將會在COMPUTEX展覽期間、6月1日當天親自發表主題演講，展開為期約一週的緊密行程。針對本次「兆元宴」也傳出仍照慣例邀請包括台積電董事長魏哲家、鴻海董事長劉揚偉、台達電董事長鄭平、聯發科執行長蔡力行、矽品董事長蔡祺文等。除此之外，還有科技大佬如廣達林百里、緯創林憲銘、緯穎洪麗寗、和碩童子賢、英業達葉力誠、華碩施崇棠，散熱、板卡與網通大廠的董座如奇鋐沈慶行、微星徐祥、欣興簡山傑，以及光寶科邱森彬、智邦李訓德、技嘉林英宇總經理等，可說是十分重量級的兆元派對。COMPUTEX台北國際電腦展將於6月2日至5日於南港展覽館盛大登場，黃仁勳也將在6月1日在台北流行音樂中心發表主題演講，內容將公布輝達最新AI技術進展，並聚焦打造AI生態系所需的合作夥伴；輝達也將於6月2日至4日在台北國際會議中心舉辦GTC Taipei。除了主題演講，也傳出將走訪COMPUTEX展區，親自參觀台灣供應鏈廠商攤位，黃仁勳近年已儼然成為AI界的明星人物，科技大佬們都希望能和他親自交流一番，也因此研華董事長劉克振上週打趣說道：「停留在研華攤位的時間是用秒來算」，因為黃仁勳必須到訪許多供應鏈攤位，十分忙碌。