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▲沈伯洋關渡宮參香祈福。（圖／記者邱曾其攝）

台北市信義區知名密室逃脫「邏思起子」旗艦店日前發生意外，女員工扮鬼時遭繩索勒頸窒息，經過多日搶救仍不幸過世，北市府事後質疑中央。對此，民進黨台北市長參選人沈伯洋今（23）日表示，地方政府有機會防止憾事發生，在整體規劃上，他覺得不能再推托。密室逃脫場所適用何種建築物使用類組，引發中央與台北市政府互槓。國土署昨表示，2018年召集相關部會及地方政府研商，已對「互動情境體驗場所（密室逃脫）」歸屬D-1類組取得共識，後續應依規模辦理公共安全檢查申報。不過，北市府今公布會議紀錄反駁，指當年僅記載地方建議，中央並未作出裁定。沈伯洋下午赴關渡宮參香祈福，包含關渡宮董事長陳玉進、競選總部總幹事、立委吳思瑤、台北市黨部主委張茂楠、台北市議員林世宗、台北市議員林延鳳、台北市議員陳慈慧、台北市議員陳賢蔚、台北市議員鍾佩玲等人。針對密室逃脫一案，沈伯洋表示，生命的失去，是令人非常痛心的事。他說，一定要有好的預防機制，中央的規範，最後真的要落實、要稽查的，其實都是地方政府，地方政府在做這件事情時，其實是有機會防止憾事發生的。沈伯洋直言，稽查這件事，公務員的能量到底足不足？不能說抽查，卻很多都是書面稽查，在這整體的規範上面，他會覺得，不能再推托。沈伯洋提到，2023年新北市有問過，2024年他們也做相關稽查，因此不是做不到，那為何今天還是發生這樣的事，這也是昨天議員們質詢的重點。