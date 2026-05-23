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民眾黨爆發退黨潮，前發言人李有宜、創黨元老朱蕙蓉、台中北屯議員參選人陳諭韋、新竹樹下里長蔡志堅、前主委林靖冠與前縣議員姊弟檔接連退黨，近日民眾黨發言人楊寶楨、桃園龜山區前主任高華宏後和桃園市黨部前主委高宇彥也發出退黨聲明。對此，民眾黨主席黃國昌22日深夜發文道歉，前黨主席柯文哲現身留言區，回覆道「請撐住繼續努力」。黃國昌22日晚間在臉書發文表示，「這段時間以來，因為許多黨內的紛擾，讓大家擔心了，對此，我感到非常抱歉。雖然已經盡力，但仍未做到盡善盡美，作為黨主席，我難辭其咎，我會持續檢討、改正，不再讓各位擔憂。」黃國昌指出，「我要特別感謝周榆修秘書長以及全體中央黨部、地方黨部辛苦的工作同仁，你們每個人都已經負擔了一個人當三個人、五個人用的工作量，因為我的關係，讓大家受到波及甚至是非議，我除了不捨、更多的是愧疚，真的謝謝你們，也真的很抱歉。」黃國昌強調，「我想請大家相信，面對2026的地方大選，我比任何人都要來得著急。因為我清楚知道，我有責任讓所有優秀的台灣民眾黨被提名人，能夠順利地為基層民眾來服務。這場大選，將決定台灣民眾黨堅持的第三路線，能否在地方紮根，這個目標遠超乎我個人的政治前途，在大我面前，黃國昌什麼都不是。我只是那個站在中央研究院頂樓，遠眺這片孕育我的土地，希望台灣能有強而有力第三勢力的黃國昌。」黃國昌直言，「認識我的朋友都知道，我不願、也不想成日陷於對改善人民生活毫無意義的政治口水漩渦當中，政治工作者存在的意義是讓全體台灣人能生長在一個安居樂業、勇於追逐夢想的國度當中，除此之外，別無其他。」黃國昌表示，「我知道，接下來的挑戰依然艱鉅、前路依舊難行，但我要請大家放心，台灣民眾黨和我不會放棄，也不曾想過要放棄。謝謝朱康老師，今年的第一首作品『承擔』，把我想告訴大家的都說完了。明天早上太陽升起，我們繼續努力。」貼文累積至今（23）日下午獲得破三萬讚數，柯文哲現身留言區回覆道，「當家難為，辛苦你了，但是為了台灣民眾黨、為了台灣社會，請撐住繼續努力」，然而也有網友們留言，「關燈大挑戰」、「難辭其咎但卻不辭職」、「不會啦，目前為止你的表現都符合預期，就是把在時代力量關燈那套搬過來而已」、「最大的承擔就是怯戰而逃」。