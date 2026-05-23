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韓劇《我的王室死對頭》每週熱播中，由於《我的王室死對頭》女主角設定為從朝鮮時代穿越到現代，因此劇中出現大量吐槽現代影劇亂改歷史、服裝設定錯誤的橋段，而就在最新集數中，女主角林智妍一句「歷史考證總該好好做吧」，被不少觀眾認為，彷彿就像是在回應《21世紀大君夫人》近期爆發的歷史爭議，直呼：「時機太絕了」、「根本像在隔空開嗆」。在第五集劇情中，從古代穿越來的林智妍，在古裝劇拍攝現場看到其他演員的裝扮後，就叫住了劇組工作人員，不滿地表示：「那個人不是演中殿嗎？中殿的頭髮怎麼會是那樣？還有那些下人為什麼全都戴加髢？」認為安宗時期明明頒布過加髢禁止令，內命婦的下人大搖大擺戴著加髢就很不合理。接著又激動喊道：「就算現在再怎麼世風日下、綱常淪喪，歷史考證總該好好做吧！」讓許多觀眾馬上聯想到最近深陷歷史爭議的《21世紀大君夫人》。由IU與邊佑錫主演的《21世紀大君夫人》，近期因王室稱謂、服飾禮法、歷史設定引發批評，遭部分韓國觀眾質疑沿用藩屬國舊稱來矮化國格，風波延燒後，男女主角也先後為相關爭議道歉。不少網友笑說：「穿越來的人都看不下去了」、「根本像在偷臭」。雖然早在《21世紀大君夫人》爭議爆發前，《我的王室死對頭》就已經在4月份完成拍攝，並不是真的刻意開酸，不過相關橋段恰好在風波最熱烈時播出，仍讓許多觀眾直呼：「這時機點真的太巧」。事實上，《我的王室死對頭》本身就設定女主角來自朝鮮時代。故事描述朝鮮禧嬪姜團心死後，靈魂意外附身到現代無名演員申瑞霜身上，因為熟知宮中禮法與歷史制度，因此經常在劇中吐槽現代古裝劇亂改設定、服裝錯誤與階級制度混亂。