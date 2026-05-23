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民眾黨創黨主席柯文哲今（23）日出席活動時，遭到抗議常客吃屎哥（本名：游兆霖）砸雞蛋，砸中柯文哲後腦勺，隨後現場人員緊急壓制吃屎哥，而吃屎哥則不斷尖叫，被帶走時還大喊「臭俗辣」，同黨議員參選人吳怡萱表示，將至青年路派出所提告，決不讓鼠輩橫行。柯文哲今和妻子陳佩琪一同參加民眾黨中正萬華區議員參選人吳怡萱的親子活動，吃屎哥趁柯文哲注意前方時，快步上前從背後突襲砸雞蛋，此時一旁人員急喊「阿北小心」，隨後現場爆發尖叫聲，下一秒柯文哲就被雞蛋砸到後腦勺，他也隨即摸了下後腦勺，而吃屎哥隨即現場人士制伏。吃屎哥被制伏帶走時，還持續大喊「臭俗辣」，而民眾黨人士則連忙替柯文哲整理髮妝，清洗頭髮，不過柯文哲則相當鎮定，繼續接下來的行程。民眾黨稍早發出聲明，今日柯文哲創黨主席出席活動時，遭抗議常客故意滋事、惡意攻擊，台灣民眾黨嚴正譴責暴力，對於企圖以暴力行為滋擾、博取個人聲量、擾亂社會秩序的惡劣行徑，我們零容忍、絕不寬貸。