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泰國政府的「泰國人幫助泰國人」計畫，希望在生活成本上升壓力下，透過平價商品活動協助民眾減輕日常開支。泰國總理府23日公布，第4輪活動已吸引超過18萬人參與，累計交易金額突破2393萬泰銖，並替民眾節省超過507萬泰銖生活支出。泰國總理府副發言人Lalida Pherdwivatthana表示，在副總理兼內政部長Anutin Charnvirakul領導下，政府持續透過全國各地縣公所舉辦「泰助泰」活動，希望一方面降低民眾生活壓力，另一方面也協助小型商家、社區商店與地方生產者增加收入，帶動基層經濟循環。根據官方統計，第4輪活動共有181,748人參與，涵蓋全國76府、878個縣區，共有9,669家店鋪加入，販售超過23萬件商品，總消費金額達23,933,544泰銖。政府指出，活動成功協助民眾減少約507萬泰銖生活支出。參與商家包括大型零售批發業者、OTOP地方特色商品店、社區商店、中小企業及社區企業等，成為提供平價民生用品的重要供應管道。此次最受歡迎商品主要集中在民生必需品，包括食用油、雞蛋、洗衣用品、白米、生鮮食品、農產品，以及食品與生活用品類OTOP商品，反映民眾在物價壓力下，仍以基本生活消費為主。若合計前4輪成果，「泰助泰」計畫目前已累積創造超過1億1089萬泰銖消費金額，並協助民眾減少約2451萬泰銖生活成本。政府認為，這顯示中央政府、民間企業與地方商家合作模式已逐漸產生具體效果。泰國政府近月來持續推出多項降低生活成本措施。在全球能源價格波動、原物料價格攀升與通膨壓力背景下，泰國家庭日常開支壓力仍然偏高，因此官方積極透過補貼、平價商品與社區經濟活動，穩定民生消費與地方經濟。市場觀察人士指出，「泰助泰」系列活動除具有短期紓困效果，也有助於刺激地方內需與維持中小企業資金流動。不過，若要長期改善民眾生活壓力，未來仍需搭配薪資成長、物價穩定與就業支持等更全面政策，才能真正提升家庭購買力與經濟韌性。