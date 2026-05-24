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▲Hi-Fi Un!corn覺得透過音樂與講出內心真正想說的話，才能跟跟迷拉近距離。（圖／記者邱曾其攝）

Hi-Fi Un!corn表演禁用提字機 FTISLAND、CNBLUE的最強師弟

▲許民（左起）、嚴太民、福嶌崇人、金賢栗、孫基允以前常常開會議檢討，把不滿的事在當天說開，不留隔夜仇。（圖／記者邱曾其攝）

Hi-Fi Un!corn不開心就講開 開會討論驚喜寵台灣歌迷

▲Hi-Fi Un!corn來台除了開演唱會，還到南港突襲街頭表演。（圖／Showoffice 提供）

韓國FNC娛樂近年最狂新人樂團Hi-Fi Un!corn來台開唱，他們不只被封為FTISLAND、CNBLUE最強師弟，還走出一條超不像偶像團體的路線，因為5位成員許民、嚴太民、福嶌崇人、金賢栗、孫基允除了有超強的Live演出實力，甚至從出道開始就拒絕依賴提字機，無論是演唱會Ment、Cover舞台，全都靠硬背完成，連來台演出準備的中文內容也照樣不看，把「不靠機器撐場」玩成K-POP樂團界都市傳說。成員這次來台開唱，抽空接受《NOWNEWS今日新聞》專訪，親自揭露這套「不看提字機文化」背後的混亂現場，從忘詞、失誤、互相眼神救援，到有人因為忘記打掃被罰一個人包辦全宿舍家事，全團根本像住在一起的男子高中生。Hi-Fi Un!corn是透過日本TBS與FNC娛樂共同打造的日韓樂團選秀《THE IDOL BAND : BOY'S BATTLE》誕生，原本分散在不同隊伍的5人，直到四強賽才首次組成CNBLUE製作人的「航空母艦隊」，沒想到一合體直接衝上第一名，最後乾脆改名Hi-Fi Un!corn一路奪冠出道。團員包括鼓手許民、雙主唱嚴太民與福嶌崇人、隊長兼吉他手金賢栗，以及貝斯手孫基允，出道後也一路跟著FTISLAND、CNBLUE巡演暖場，靠一場場Live累積經驗。不過，比起「樂團選秀冠軍」這種標籤，Hi-Fi Un!corn現在是「全韓娛最不愛看提字機的偶像」。當被問到真的都不會忘詞嗎？嚴太民直接笑出來，「其實忘記很多次。」甚至還當場點名，最容易出包的就是2位主唱本人，笑說他跟福嶌崇人「錯誤率大概10%」，但又不忘幫自己挽尊：「可是剩下90%都有記得啦。」更好笑的是，兩人只要一唱錯，表情管理就會瞬間崩壞。太民坦承，以前只要忘詞，臉上就會直接寫著「完了我唱錯了」，但現在已經出道3年，已經進化到能用眼神救援彼此，「有時候我們只要對看一下，就知道對方下一句想講什麼。」甚至如果真的忘記歌詞，他們還會直接現場亂編新詞唱下去，硬把事故唱成即興版本。團內也真的發生過「差點整場翻車」的演出，孫基允回憶，有一次某首歌一開始就失誤，結果那天像被詛咒一樣，後面每首歌都陸續出狀況，整團氣氛越來越亂。結果當時太民突然Cue他講一句平常Ment最愛講的日文「沒有明天」，沒想到講完後，基允的狀態居然瞬間恢復正常，後面舞台一路順到結束，讓他第一次真的有「啊，這就是團隊」的感覺。而這個「死都不看提字機」的文化，居然也不是公司要求，而是成員自己討論出來的。太民說，他們一直覺得既然是樂團，就應該透過音樂傳達最直接的情緒，「如果只是照著詞唸，那還不如講自己真正想講的東西。」所以後來乾脆決定，所有表演都盡量不用提字機完成。除了舞台上的默契，Hi-Fi Un!corn私下還有個超神祕制度，叫做「分隊結算」，就是每天晚上固定開會，把當天不爽的事、開心的事全部講開，小至鞋子沒擺好，大到成員間意見衝突，全都得攤牌處理。太民透露，剛出道一起住宿舍時幾乎天天開，因為5個人的生活習慣完全不同，如果不講開真的會爆炸。結果全團公認最常被抓出來檢討的人，居然是隊長金賢栗本人，他一聽到問題就默默舉手認罪，成員爆料他以前根本「人體金魚腦」，手機會忘、規則會忘，連答應10分鐘後要去打掃也能直接失憶。最後團員乾脆制定懲罰制度，只要沒完成自己的打掃工作，下一週全部家事都得一個人包辦。賢栗也坦承，自從有了這個規則後，自己真的不敢再忘。但比起生活習慣，他印象最深的，其實是某次全團熬夜開會到天亮，那次大家第一次超認真討論「Hi-Fi Un!corn到底想變成什麼樣的樂團」，從未來方向、音樂風格到舞台目標，全員輪流講想法，聊到天都亮了還停不下來。太民則補充，他們之所以開始「分隊結算」，本來就是因為不想吵架，與其爆炸不如先講開。這次來台演出，5人也透露有開會準備祕密驚喜，不只每個人都背好中文Ment，而且目前進行中的「每月發行單曲企劃」，其中有一首可能會首次在台灣現場公開演出。最重要的是，這些中文內容，照樣不會看提字機，全員最後還信誓旦旦重申：「已經背好了，不看提字機。」已完全把這件事當成樂團的尊嚴。