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▲「青年地方探索體驗計畫」首場活動6月5日「跟著獵人探尋瑪星哈蘭」，將深入那瑪夏瑪星哈蘭部落，體驗原鄉文化與生活技藝。（圖／高市府青年局提供）

高市府青年局持續推動「青年地方探索體驗計畫」，今年再度以品牌活動「高雄山海探險隊」為主軸，規劃串聯高雄山海城鄉六大主題路線，引領青年地方創生的多元生活樣貌。首場活動將於6月5日登場，帶領青年走讀那瑪夏，體驗原鄉文化與傳統生活技藝。今年更首度加碼推出「我的高雄地方探索日常」短影音競賽，鼓勵青年分享屬於自己的高雄故事。青年局長林楷軒表示，「高雄山海探險隊」邁入第三年，今年以「探索、理解、創作、傳播」為核心規劃六大主題路線。今年最大亮點是首度搭配「短影音競賽」，就是要「把發話權交給年輕人」！期盼青年在走讀過程中深化地方連結，更能拿起手機化身創作者，用當下最流行的短影音創作，把高雄的山海景緻散播出去。今年活動以「山線 × 海線」規劃雙主軸路線，山線將走入那瑪夏、杉林及岡山，引導青年認識原鄉、客庄與眷村的歷史文化與生活智慧；海線則前往彌陀、永安與林園，透過走讀認識漁港文化、食魚教育、濕地生態及考古遺址等主題，展現高雄山海聚落的人文特色與永續樣貌。歡迎18至35歲設籍、就學或就業於高雄市的青年（不限國籍）踴躍報名參加。首場活動6月5日於那瑪夏登場，以「跟著獵人探尋瑪星哈蘭」為題，帶領青年走入部落，體驗原鄉文化與生活技藝。緊接著，6月8日世界海洋日，彌陀「漁港邊的討海人」透過魚丸實作、漁業文化及濕地生態導覽，認識海線聚落的生活智慧。6月30日林園「向南之境」結合海岸地景與鳳鼻頭考古遺址，探索城市邊界的文化脈絡。7月14日岡山「農工業聚落的旅人驛站」串聯友善農業、眷村文化與豆瓣醬產業，看見日常裡的地方創生能量。8月13日永安「氤氳新港漁鄉」聚焦漁港文化與食魚教育，從魚塭導覽與漁網編織活動中，理解永續環境的重要。8月17日杉林「染織歲月」以客庄文化為核心，透過聚落走讀與藍染手作，感受地方記憶與文化延續。青年局指出，今年活動同步推出「我的高雄地方探索日常」短影音競賽，分為「探索現場」與「發現高雄」兩類別。「探索現場」以參與「高雄山海探險隊」的青年為主，透過鏡頭捕捉地方故事與走讀體驗；「發現高雄」則開放對地方文化有興趣的青年參加，以創作展現自身視角下的港都樣貌。總獎金超過5萬元，入選作品將於Pinway駁二八號倉庫舉辦成果發表會。