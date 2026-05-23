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今日泰國最新金價行情

科普小知識：泰國黃金的靈魂單位「一銖（Baht）」有多重？

黃金是泰國庶民社會中最重要的資產風向球，對不少泰國民眾來說，每當發薪水或有積蓄時，最實質的理財方式莫過於走進金店買一條金鍊或金條保值。根據泰國黃金交易商協會（Gold Traders Association）最新公告，2026年5月23日早上開盤，泰國國內黃金價格迎來一波修正，不論是條塊（Gold Bars）或飾金（Gold Jewelry），每單位均下跌了 200 泰銖。根據23日上午首波開盤數據，今日泰國最新金價（未含工錢）牌告如下：條塊金（Gold Bar）：買進價每單位 69,650 泰銖，公開零售價每單位 69,850 泰銖。飾品金（Gold Jewelry）：買進價每單位 68,250.32 泰銖，公開零售價每單位 70,650 泰銖。所謂「一銖重量（Baht weight）」，是泰國人買賣黃金時的專屬單位，儘管和泰國貨幣「泰銖（Baht）」同名，但代表的是實實在在的重量：1 銖重的「條塊金」 = 15.244 公克1 銖重的「飾品金」 = 15.160 公克因此，如果你在泰國街頭的金店看到以下規格，意思就是：2 Salueng（即 0.5 銖）：金條重 7.622 克，飾金重 7.58 克。今日飾金零售價為 35,325 泰銖。1 Salueng（即 0.25 銖）：金條重 3.811 克，飾金重 3.79 克。今日飾金零售價為 17,662.50 泰銖。半 Salueng（即 0.125 銖）：最適合預算有限的小資族，飾金重 1.89 克。今日飾金零售價為 8,831.25 泰銖。此外，泰國黃金的純度通常是 96.5%（俗稱泰金），與台灣常見的 99.9% 通用千足金（24K金）在成色與回收計價上有所不同。上述牌告價格皆為曼谷當地的基礎黃金原料價，實際在金店交易時，店家具體還會根據款式的複雜程度，額外收取不同金額的「手工費（Craftsmanship fees）」。