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▲「2026 法國生活節」場地圖（圖／高雄市政府提供）

▲表演名單包含金曲獎歌后李竺芯，台法混血爵士女聲張婷雅、法國音樂劇歌手John Eyzen等。（圖／高雄市政府提供）

▲「2026 法國生活節」演出時間表（圖／高雄市政府提供）

▲「法式市集」邀請到米其林綠星餐廳簡天才主廚率團隊推經典法式名菜，還有莎士比亞烘焙坊 X GIEN JIA挑食推活動限定口味。（圖／高雄市政府提供）

▲「2026 法國生活節」市集名單（圖／高雄市政府提供）

▲「2026 法國生活節」市集名單（圖／高雄市政府提供）

▲「2026 法國生活節」交通資訊（圖／高雄市政府提供）

「2026法國生活節在高雄」從昨（22）日登場，今天開始一連兩天進入重頭戲，活動在高雄衛武營舉辦，邀請金曲歌后李竺芯演出，更有法國音樂劇歌手John Eyzen。現場還有百攤台法美食文創市集，包含米其林綠星名廚簡天才進駐。《NOWNEWS》整理表演卡司與時間表，還有百個市集攤位名單、交通、停車等資訊。時間： 5月23日～5月24日 14:00～22:00地點：衛武營國家藝術文化中心戶外劇場、衛武營都會公園「2026法國生活節在高雄」音樂表演匯集流行爵士與古典交響，亮點包括金曲獎歌后李竺芯以「法式台語」風格展現跨文化音樂魅力，台法混血爵士女聲張婷雅、法國音樂劇歌手John Eyzen、法國樂團 Kessada 也將接力登場。現場同時規劃「法國小鎮」專區，打造集結美食與文創的「法式市集」，還有「法式快閃餐廳」簡天才主廚團隊推經典法式名菜、莎士比亞烘焙坊 X GIEN JIA挑食推活動限定口味；高雄洲際酒店行政主廚余俊傑、西點主廚王健翰也帶來限定鹹食與甜點。橘線衛武營站 (O10) 6號出口搭乘至以下站點最方便▪️建軍站(捷運衛武營站) 、▪️衛武營國家藝術文化中心 (三多路)、▪️衛武營都會公園、▪️衛武營都會公園(南京路)▪️衛武營都會公園北區停車場、▪️衛武營地下停車場（每日13:00-20:00，出入動線調整：西側口三多一路進、東側口國泰路二段出）、▪️衛武營東側停車場、▪️輜汽路停車場、▪️日月亭鳳山青年路停車場。