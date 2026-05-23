「2026法國生活節在高雄」從昨（22）日登場，今天開始一連兩天進入重頭戲，活動在高雄衛武營舉辦，邀請金曲歌后李竺芯演出，更有法國音樂劇歌手John Eyzen。現場還有百攤台法美食文創市集，包含米其林綠星名廚簡天才進駐。《NOWNEWS》整理表演卡司與時間表，還有百個市集攤位名單、交通、停車等資訊。
🟡「2026 法國生活節」主要資訊：
時間： 5月23日～5月24日 14:00～22:00
地點：衛武營國家藝術文化中心戶外劇場、衛武營都會公園
🟡「2026 法國生活節」表演卡司亮點：
「2026法國生活節在高雄」音樂表演匯集流行爵士與古典交響，亮點包括金曲獎歌后李竺芯以「法式台語」風格展現跨文化音樂魅力，台法混血爵士女聲張婷雅、法國音樂劇歌手John Eyzen、法國樂團 Kessada 也將接力登場。
🟡「2026 法國生活節」法國市集百攤位名單：
現場同時規劃「法國小鎮」專區，打造集結美食與文創的「法式市集」，還有「法式快閃餐廳」簡天才主廚團隊推經典法式名菜、莎士比亞烘焙坊 X GIEN JIA挑食推活動限定口味；高雄洲際酒店行政主廚余俊傑、西點主廚王健翰也帶來限定鹹食與甜點。
🟡「2026 法國生活節」交通資訊：
📍搭捷運：橘線衛武營站 (O10) 6號出口
📍搭公車：搭乘至以下站點最方便
▪️建軍站(捷運衛武營站) 、
▪️衛武營國家藝術文化中心 (三多路)、
▪️衛武營都會公園、
▪️衛武營都會公園(南京路)
📍自行開車（收費汽車停車）：
▪️衛武營都會公園北區停車場、
▪️衛武營地下停車場（每日13:00-20:00，出入動線調整：西側口三多一路進、東側口國泰路二段出）、
▪️衛武營東側停車場、
▪️輜汽路停車場、
▪️日月亭鳳山青年路停車場。
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時間： 5月23日～5月24日 14:00～22:00
地點：衛武營國家藝術文化中心戶外劇場、衛武營都會公園
「2026法國生活節在高雄」音樂表演匯集流行爵士與古典交響，亮點包括金曲獎歌后李竺芯以「法式台語」風格展現跨文化音樂魅力，台法混血爵士女聲張婷雅、法國音樂劇歌手John Eyzen、法國樂團 Kessada 也將接力登場。
現場同時規劃「法國小鎮」專區，打造集結美食與文創的「法式市集」，還有「法式快閃餐廳」簡天才主廚團隊推經典法式名菜、莎士比亞烘焙坊 X GIEN JIA挑食推活動限定口味；高雄洲際酒店行政主廚余俊傑、西點主廚王健翰也帶來限定鹹食與甜點。
📍搭捷運：橘線衛武營站 (O10) 6號出口
📍搭公車：搭乘至以下站點最方便
▪️建軍站(捷運衛武營站) 、
▪️衛武營國家藝術文化中心 (三多路)、
▪️衛武營都會公園、
▪️衛武營都會公園(南京路)
📍自行開車（收費汽車停車）：
▪️衛武營都會公園北區停車場、
▪️衛武營地下停車場（每日13:00-20:00，出入動線調整：西側口三多一路進、東側口國泰路二段出）、
▪️衛武營東側停車場、
▪️輜汽路停車場、
▪️日月亭鳳山青年路停車場。