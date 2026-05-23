美國與伊朗恐又交火！知情人士表示，儘管談判仍在進行，美國政府正在準備對伊朗發動新一輪軍事打擊。美國總統川普也取消出席長子婚禮，部分美軍及情報體系官員，也因可能發動空襲，全面取消陣亡將士紀念日的休假活動。
美方傳發動新一輪攻擊 川普取消出席兒婚禮
據CBS報導，熟悉美方規劃的知情人士表示，川普政府正準備對伊朗發動新一波軍事打擊，但截至當地時間週五下午，尚未做出最終決定。
川普在自家社群Truth Social發文説，非常想陪伴長子小唐納·川普以及家族的新成員、兒子的未婚妻貝蒂娜，但由於政府事務及對美國的熱愛，他無法出席兩人的婚禮，「在這個非常時期，我必須留在白宮」。
美軍情報人員取消休假 待命戒備
CBS指出，多位消息人士指出，部分美軍與情報體系人員因預期美軍可能發動空襲，目前已全面取消了陣亡將士紀念日連假的休假計畫。國防與情報官員也開始更新海外美軍基地的召回名冊，所有相關人員均處於待命的戒備狀態。
美軍官員戒備？五角大廈披薩指數飆升
長期追蹤五角大廈周邊餐飲商家客流量的「五角大廈披薩報告」（Pentagon Pizza Report），也在社群發文指出，國防部附近多家披薩店22日晚間出現高於平均的訂單量，距離五角大廈約2.25公里的達美樂客流量是平常的250%；不過，距離最近的Nighthawk Brewery & Pizza人流量偏低、Freddies Beach Bar客流量也低於平均。
美伊暫時停火持續談判 白宮重申川普底線
自4月上旬達成暫時停火以來，美伊雙方基本上克制了互相攻擊，為針對長期協議的間接談判爭取時間。白宮發言人凱利（Anna Kelly）表示，川普已經極其明確地劃定了紅線，「伊朗絕不能擁有核武器，也絕不能保留其濃縮鈾」，總統隨時保留所有選項，而五角大廈的職責就是隨時準備執行三軍統帥可能做出的任何決定。總統已經非常明確地說明了如果伊朗無法達成協議的後果。
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據CBS報導，熟悉美方規劃的知情人士表示，川普政府正準備對伊朗發動新一波軍事打擊，但截至當地時間週五下午，尚未做出最終決定。
川普在自家社群Truth Social發文説，非常想陪伴長子小唐納·川普以及家族的新成員、兒子的未婚妻貝蒂娜，但由於政府事務及對美國的熱愛，他無法出席兩人的婚禮，「在這個非常時期，我必須留在白宮」。
美軍情報人員取消休假 待命戒備
CBS指出，多位消息人士指出，部分美軍與情報體系人員因預期美軍可能發動空襲，目前已全面取消了陣亡將士紀念日連假的休假計畫。國防與情報官員也開始更新海外美軍基地的召回名冊，所有相關人員均處於待命的戒備狀態。
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長期追蹤五角大廈周邊餐飲商家客流量的「五角大廈披薩報告」（Pentagon Pizza Report），也在社群發文指出，國防部附近多家披薩店22日晚間出現高於平均的訂單量，距離五角大廈約2.25公里的達美樂客流量是平常的250%；不過，距離最近的Nighthawk Brewery & Pizza人流量偏低、Freddies Beach Bar客流量也低於平均。
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自4月上旬達成暫時停火以來，美伊雙方基本上克制了互相攻擊，為針對長期協議的間接談判爭取時間。白宮發言人凱利（Anna Kelly）表示，川普已經極其明確地劃定了紅線，「伊朗絕不能擁有核武器，也絕不能保留其濃縮鈾」，總統隨時保留所有選項，而五角大廈的職責就是隨時準備執行三軍統帥可能做出的任何決定。總統已經非常明確地說明了如果伊朗無法達成協議的後果。
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