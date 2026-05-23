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▲沈伯洋關渡宮參香祈福。（圖／記者邱曾其攝）

民進黨台北市長參選人沈伯洋日前批評台北市長蔣萬安缺乏「城市願景」，蔣萬安則以台北大巨蛋啟用及輝達（NVIDIA）確定落腳台北作為回應。對此，沈伯洋今（23）日表示，城市願景要看點、線、面，已經存在的，不叫做願景。沈伯洋日前受訪時表示，蔣萬安「缺乏城市願景」，處理問題會零零落落，蔣萬安則以大巨蛋啟用、輝達落腳台北兩項事蹟回擊，強調這都是具體、務實的市政願景。沈伯洋今到北投關渡宮參香祈福，事後並接受媒體訪問。沈伯洋說，所謂城市的願景，應是指對未來的規劃，而非像大巨蛋，已經存在在那一邊的，這不叫做願景。他認為，以一個城市願景來講，要看點、線、面，假設說輝達進駐是一個願景，真正應該做的，是要怎麼讓這邊，變成實質的科技聚落。沈伯洋續指，科技的聚落，不能只是硬體，台北市政府本來就有地下3D化的系統，「如果你在這邊做，要不要做地下的智慧物流？在地上除了本來在中央就已經在討論的無人載具的沙盒外，你要不要做更多？」他追問，市政府有提到說要招商，但本錢在哪裡？招商需要人，現在的住宅速度，有沒有辦法趕上當時宣稱的就業人才？AI聚落在哪？沈伯洋提到，若真要把北士科當作一個科技聚落，需要它成為國家級的智庫、城市級的智庫，可以成為北市府的一個大腦的外包，而這不是他隨口講，是首爾已經做非常久的事，這才是願景。沈伯洋強調，整體願景有一個生態系，它不是只有單線，要蓋多少住宅、交通怎麼改善，而是人才進駐形成一個真正的聚落，這才叫做完整的生態系，這才叫做對城市的願景。