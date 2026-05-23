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長榮航空今年1至4月合併營收以及客運營收雙創下歷年同期新高，其中今年第1季稅後獲利為新台幣82.6億元，年增39.4%，每股獲利（EPS）1.53元，市場法人估全年為3.6元。長榮航13日公布首季財報，單季稅後純益為82.68億元，獲利改寫史上次高紀錄，年增率達39.45%，每股純益（EPS）1.53元。航空貨運市場超旺，長榮航空4、5月單月營收都刷新史上新高紀錄，法人預期，第2季獲利可望優於首季，上半年營運成果豐碩為全年獲利打底。此外，長榮航空4月合併營收達219.69億元，年增率為18.89%，創單月合併營收歷史新高；客運營收133.05億元，創歷年同期新高，年增率為12.42%；貨運營收達59.21億元，年增率為33.47%。累積1至4月824.85億元，客運則有536.03億元，雙創下歷年同期新高。長榮航也在20日法說會經營團隊釋出展望仍正面，評估今年客、貨運需求暢旺，客運受惠台灣經濟表現穩健、股市高檔，國人旅遊意願高，以及中東航班受限帶動轉機需求外溢，美洲與歐澳線需求維持強勁；貨運方面，中東戰事推升空運價格、AI與半導體高值貨品需求增加，以及荷姆茲海峽封鎖帶動部分高時效貨物轉向空運，推升貨運運價與燃油附加費調漲。市場法人表示，近期航空燃油價格持續高檔震盪，中東戰事前航空燃油約每桶90~95美元，戰事發生後，最高近230美元，近期則是處於150~160美元附近。由於燃油成本壓力增加，航空公司將陸續調漲客、貨運燃油附加費，但是否可完全轉嫁將視市場供需狀況而定。展望第2季營運，由於客運量增長動能將較第1季減緩，加上燃油價格的上漲將於第2季開始反映，單位營運能力將面臨不小壓力。市場法人估全年為3.6元。