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▲外媒報導iPhone 18 Pro系列的主打新色，有可能由沉穩質感的「深櫻桃色」接棒。（渲染圖，圖／翻攝Macworld）

🟡iPhone 18 Pro「發表日期」預測

🟡iPhone 18 Pro「預購日期」預測

🟡iPhone 18 Pro「開賣日期」預測

▲一圖看完近8年iPhone發表會日期。（圖／ChatGPT生成，周淑萍監製）

🟡近8年iPhone發表會時間

今年蘋果iPhone 18 Pro什麼時候會發表？如果依照蘋果過往發表會的經驗，9月應該會舉辦秋季發表會，屆時iPhone 18 Pro和蘋果首款摺疊機有機會登場，根據Forbes JAPAN推測，蘋果秋季發表會大多選在9月，且習慣於第二週的週一～週三發表新款iPhone，例如iPhone 17為2025年9月9日、iPhone 16為2024年9月9日、iPhone 15為2023年9月12日。《NOWNEWS今日新聞》整理近8年內iPhone XS系列~iPhone 17系列的發表日期，也觀察到秋季發表會大多是在9月上半月的星期一或星期三舉辦，且的確皆會避開9月11日，在8年的期間內，只有2020年的iPhone 12系列因為正值Covid-19爆發時期，而出現罕見的延遲狀況，從原本的9月延至10月13日。按照這樣的邏輯推測，綜合推測，今年iPhone 18 Pro系列的發表日期，預計9月9日和9月14日機會最高，且往往發表會後當週就會展開預購，再隔一週就會上市。根據外媒和整理近8年的發表日期，推測可能會在9月9日（週三）或 9月14日(週一)依照以往的慣例，通常會在發表會當週的週五開放預購，因此外界猜測會在9月11日（週五）從蘋果歷年的開賣習慣，發表會後一週的星期五開賣，要是延續以往的銷售節奏，今年選在9月18日機會相當高。▪︎2018年9月12日星期三：iPhone XS、iPhone XS Max和iPhone XR▪︎2019年9月10日星期二：iPhone 11、iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max▪︎2020年10月13日星期二：iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max，因疫情影響延後發表▪︎2021年9月14日星期二：iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max▪︎2022年9月7日星期三：iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max▪︎2023年9月12日星期二：iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max▪︎2024年9月9日星期一：iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max▪︎2025年9月9日星期二：iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max，以及全新iPhone Air