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韓國團體BIGBANG成員太陽和演員閔孝琳結婚8年，向來對家庭生活保持低調的他，近日他登上格鬥選手秋成勳的YouTube頻道，在節目中公開5歲兒子的最新近況，還不忘在外幫兒子挑選禮物。不過面對旁人勸敗多買幾個，太陽當場果斷拒絕，堅持只能買一個，因為不希望因此慣壞小孩。太陽日前受邀登上格鬥選手秋成勳的YouTube頻道，兩人一同現身日本東京街頭錄製節目。在被問到婚姻與孩子話題時，太陽大方透露「孩子現在已經5歲了」，幸福當爸的模樣讓一旁的秋成勳羨慕直呼：「當爸爸了還這麼帥，真的很讓人羨慕！」影片中，太陽也大聊私下的育兒日常，透露兒子最近成了不折不扣的「飛機迷」：「最近真的很喜歡飛機，而且越長大越喜歡，甚至還說想親自坐坐看。」為了帶禮物回家送給兒子，兩人特地前往當地的玩具店，在琳瑯滿目的玩具專櫃前認真挑選。看到連玩具汽車都能裝進去的大型飛機玩具時，秋成勳當場大方表示：「我來買單吧」，主動提出要送禮物給太陽的兒子。隨後，現場的製作團隊也跟著敲邊鼓，指著旁邊另一款玩具，建議太陽可以順便加購。沒想到，剛剛還滿臉慈父笑的太陽，下一秒立刻嚴父上身，當場果斷拒絕表示：「不行，這樣會把小孩慣壞的！」堅守原則，絕對不溺愛孩子。37歲的太陽與交往多年的初戀女友閔孝琳，在2018年步入婚姻，並於2021年11月迎來兒子誕生，兩人婚後雖然低調，但感情甜蜜穩定、令人稱羨。