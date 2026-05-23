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黃國昌深夜感性發文！柯文哲：請撐住

看不下去！吳靜怡：不要演了啦！

民眾黨爆發退黨潮，民眾黨主席黃國昌22日深夜發文道歉，前黨主席柯文哲現身留言區，回覆道「請撐住繼續努力」；對此，媒體人吳靜怡忍不住大酸，「不要演了啦！」，引發熱議。民眾黨爆發退黨潮，前發言人李有宜、創黨元老朱蕙蓉、台中北屯議員參選人陳諭韋、新竹樹下里長蔡志堅、前主委林靖冠與前縣議員林淑芬姊弟檔接連退黨，近日民眾黨發言人楊寶楨、桃園龜山區前主任高華宏後和桃園市黨部前主委高宇彥也發出退黨聲明。黃國昌22日晚間在臉書發文表示，「這段時間以來，因為許多黨內的紛擾，讓大家擔心了，對此，我感到非常抱歉。雖然已經盡力，但仍未做到盡善盡美，作為黨主席，我難辭其咎，我會持續檢討、改正，不再讓各位擔憂。」黃國昌強調，「我想請大家相信，面對2026的地方大選，我比任何人都要來得著急。因為我清楚知道，我有責任讓所有優秀的台灣民眾黨被提名人，能夠順利地為基層民眾來服務。這場大選，將決定台灣民眾黨堅持的第三路線，能否在地方紮根，這個目標遠超乎我個人的政治前途，在大我面前，黃國昌什麼都不是。我只是那個站在中央研究院頂樓，遠眺這片孕育我的土地，希望台灣能有強而有力第三勢力的黃國昌。」貼文累積至今獲得破三萬讚數，柯文哲現身留言區回覆道，「當家難為，辛苦你了，但是為了台灣民眾黨、為了台灣社會，請撐住繼續努力」。對此，吳靜怡今（23）日在社群平台Threads上發文開酸，「這是『柯文哲』本人親自留言的嗎？不要演了啦！還什麼『請撐住』超噁爛。每個退黨的都是柯家軍啦！柯文哲被架空，無能。」