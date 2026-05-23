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▲「2026年S.T.E.學術研討會」，以「精進教學、閃耀學習」為主題，吸引來自高雄市各級學校校長、教師、國教地方輔導團成員及教育工作者齊聚一堂。（圖／高市府教育局提供）

高市府教育局今（23）日舉辦「2026年S.T.E.學術研討會」，今年結合「高雄教育節」共同辦理，以「精進教學、閃耀學習」為主題，吸引來自高雄市各級學校校長、教師、國教地方輔導團成員及教育工作者齊聚一堂，針對SEL（社會情緒學習）、AI融入教學、自主學習及素養導向教育等議題進行深度交流。教育局長吳立森致詞時表示，高雄教育節今年正式邁入第十年，見證高雄教育現場從新課綱整備、素養導向教學實踐，到近年強調學生主體性、自主學習及AI時代教育轉型的歷程。面對快速變遷的未來社會，教育不再只是知識傳授，更重視孩子面對世界的能力、情緒韌性與跨域整合素養。此次研討會不僅是教育專業交流的重要平台，更讓外界看見高雄教師持續投入教育創新與課程實踐的熱情與行動力。本次研討會特別邀請花蓮縣立三民國中校長林國源擔任專題講座講者，以「SEL在校園中的實踐與轉化」為題，分享如何從社會情緒學習核心概念出發，實際運用於校園文化、師生互動與學生學習歷程中。今年「S.T.E.學術研討會」共錄取4篇口頭發表論文，以及8篇壁報論文，內容涵蓋「社會情緒學習（SEL）融入金融教育」、「AI輔助教學行動研究」、「兒童健康權課程實踐」與「認知迷思診斷與虛實判讀教學模組建構」等多元主題，展現本市教師專業社群深厚的研究與教學實踐能力。現場國中教師分享指出，現在學生接觸AI與網路資訊的速度越來越快，老師更需要學會「陪伴」與「理解」，SEL課程不只是活動設計，更是建立信任關係的重要過程；也有國小教師表示，透過今天的研討會，獲得許多能立即帶回班級實踐的方法，收穫相當豐富。