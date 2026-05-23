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中國歌唱競賽節目《歌手2026》昨（22）晚以現場直播的方式開播，魏如萱（娃娃）代表台灣第一個上場高歌〈末路狂花〉，超穩定的現場功力和台風瞬間征服全網，成為微博熱搜話題，有趣的是，有網友發現魏如萱錄影時超自在，當所有人坐在板凳上聽主持人解釋規則時，她一邊發呆一邊雙腳懸空轉腳，被笑說：「她是不是以為攝影機只拍上半身？」一名網友在Threads社群發文寫下：「魏如萱是不是以為直播只拍上半身啊？」同時附上昨晚《歌手2026》的直播影片，其中可以看見魏如萱坐在第一排，大家正在聽主持人說明比賽規則時，她坐在板凳上雙腳懸空，待在自己的世界裡轉著腳，完全沒有意識到攝影機正在拍。魏如萱轉腳的影片曝光後，吸引許多網友留言，「轉腳遇到愛」、「不安分的小腳腳」、「太chill，超可愛」、「很可愛啊果然是音樂人」、「可能覺得這樣很可愛」、「應該說這才是她吧」、「轉得都快飛起來了」、「娃娃正常發揮。」魏如萱作為《歌手2026》首期開場歌手，一登場就成為全場焦點。正式演出時，她身穿鐵灰色墊肩毛衣，搭配圓點花苞褲，大方露出纖細長腿，帶來2016年同名專輯主打歌〈末路狂花〉。她在無修音、全開麥的直播環境下展現穩定唱功，不僅精準控制氣息，就連真假音轉換與多重唱腔切換也游刃有餘，演唱一結束，觀眾席立刻爆出熱烈掌聲，表演實力獲得肯定。