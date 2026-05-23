我是廣告 請繼續往下閱讀

針對在野陣營近日將無人機產業貼上「綠油油」標籤，產業人士今（23）日指出，這不是單一事件，而是過去十年已經多次一再出現的政治操作模式：先以「抹黑、貼標、影射弊案」製造輿論疑雲，再透過立法院質疑預算、凍結計畫或要求重啟審查，甚至不惜抹黑關鍵研發者，最後讓真正具戰略價值的產業政策被拖慢、打亂甚至停擺。立法院日前通過7800億元國防特別條例預算，卻刪除無人機產業發展等預算，國民黨團則控訴賴政府藉此圖利「綠友友」。對此，行政院日前回應，有數百家無人機廠商分佈全台各地，這樣無的放矢、任意指責、扣帽子的做法，他們不予置評。對於在野黨質疑，產業人士分析，這套手法過去已有多次案例，包括宇昌案中，國民黨人士曾攻擊相關案子為「公文抹黑蔡英文、藍營並奉任何大一」，結果查無不法簽結，最後反而重創生技產業；浩鼎案中，2016大選期間藍營以炮製弊案方式追打中研院前院長翁啟惠，使其蒙受不白之冤，與諾貝爾奬擦身，最後雖無罪確定，生技產業卻二度受傷，翁啟惠清白名譽萬般受盡凌辱；疫情期間，高端疫苗也被藍白營以鋪天蓋地方式抹黑，指揮官陳時中及相關人士被攻擊，最後證明被告62案全部無不法簽結，部分指控者還遭判賠，但高端已錯失轉骨機會。業界人士表示，這些案例都有共同結構：先把產業貼上政治顏色，再把政策包裝成弊案，等司法或事實還清白時，產業信心、市場機會與國際合作窗口早已受損，如今無人機產業正站在起飛關鍵期，若再被用同樣方式操作，受傷的不只是個別公司，而是台灣國防自主與民主供應鏈布局。產業人士指出，事實上，無人機被視為台灣下一個「護國神山」並非口號，實績有目共睹。他說，經濟部這週率35家無人機業者進軍美國底特律XPONENTIAL無人機展，打造史上最大台灣館，吸引美、歐、日、韓買家洽談，潛在商機上看13億元。2025年台灣無人機產值已衝破129億元，整機外銷產值較前一年暴增21倍，今年第一季外銷金額更已超越去年全年。其中，雷虎科技成為亞洲首家取得美國Blue UAS認證的無人機廠商，並獲美國防部1,520架、約760萬美元訂單，正式打入美國國防供應鏈；台灣也已與美國密西根無人機聯盟、北達科他州貿易廳簽署MOU，未來將在自主飛行、城市空中交通、邊緣運算等領域深化合作。產業人士強調，台灣無人機不是政治顏色問題，而是國安、產業與國際戰略問題，當世界正在重組非紅供應鏈，台灣好不容易取得位置，政治人物不應用過去摧毀生技產業的方式，繼續摧毀台灣下一個戰略產業。