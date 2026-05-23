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▲鼓山運動中心是高雄市第二座「全新落成」的運動中心。建築外觀設計特別延續都市紋理，採層次化建築設計，不僅外型現代，更與周邊社區景觀完美融合」。（圖／高市府提供）

▲在親身體驗鼓山運動中心嶄新設備器材的同時，市長陳其邁也鼓勵民眾多多運動，一起健康久久。（圖／高市府提供）

位於鼓山區桃子園路的「鼓山運動中心」今（23）日上午舉行盛大開幕啟用典禮。市長陳其邁表示，運動中心設置斥資3.7億元，所在的中山國小舊址已結合幼兒園、日照中心及風雨球場等複合式設施，盼市民多加利用運動中心，提升健康、養成良好運動習慣。此外，楠仔坑、三民、路竹及小港等運動中心將於年底前陸續完成，旗山運動中心預計於明年落成，讓更多市民享有便利、舒適的運動空間。鼓山運動中心是高雄市第二座「全新落成」的運動中心。建築外觀設計特別延續都市紋理，採層次化建築設計，不僅外型現代，更與周邊社區景觀完美融合。場館周邊也有完善的公共運輸網絡，包括鄰近台鐵地下化後的內惟車站，亦規劃有 YouBike 2.0 租賃站點，另場館位於中華一路主幹道旁，交通便利。該中心係由「中山國小舊校區」轉型而成，場館規劃包含專業健身房、多功能球場及多元教室，提供先進體適能設備、新興的室內匹克球場、有氧瑜伽及社區課程。市長陳其邁表示，高雄市目前規劃運動中心15座、現加上鼓山運動中心已營運10座，今年要再開4座，預計於6月起分別啟用楠仔坑運動中心、三民運動中心、路竹運動中心及小港運動中心，明年也將啟用1座。且今年高雄運動中心使用達230萬人次，比起過去大幅增加。董事長許嘉榮強調，中心將以專業品牌形象服務社區。為回饋市民，中心同步推出試營運優惠，除提供團體課程與教練課程8折優惠外，每日更限量提供20組免費InBody測量，並舉辦拍照打卡送體驗券等活動。未來無論是羽球場臨租、健身房單次每小時50元入場或是多元的課程種類，民眾皆可在中心內滿足不同運動的需求並進行多元的運動體驗。鼓山運動中心不僅提供了高品質的運動設施，更預期能提升鼓山區的運動人口比例，打造在地運動新場域，帶動全齡愛運動的健康風氣。更多活動詳情與好康資訊，請追蹤運發局臉書粉絲頁掌握最新消息。